Moción contra el asesinato de Laura Luelmo y minuto de silencio en su memoria

El pleno del Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez ha iniciado el pleno del Ayuntamiento con todos sus miembros en pie, en el que han guardado un minuto de silencio por la muerte de la joven Laura Luelmo, última víctima de la violencia machista en nuestro país.

Posteriormente, se ha aprobado por unanimidad una dura moción condenando este nuevo asesinato.

El alcalde de Bedmar-Garcíez, Juan Francisco Serrano, señalaba durante la presentación de la moción que “hoy es una jornada triste, muy triste, para todos los que defendemos la igualdad entre hombres y mujeres y estamos comprometidos con la lucha contra este tipo de terrorismo. Ante la impotencia que nos embarga y lo inaguantable que se hacen estas situaciones, creo que nuestro Ayuntamiento tiene que poner su grano de arena para que, al menos, se sume una voz más al lamento y al mismo tiempo a la condena más enérgica de este nuevo crimen”.

La moción presentada, aprobada por unanimidad de todos los miembros de la Corporación, utiliza un tono enérgico a la hora de analizar el asesinato de la joven Laura Luelmo y las circunstancias que han rodeado el caso, asegurando textualmente que “mostramos nuestro firme compromiso y apoyo a las mujeres que están siendo víctimas de este grave problema social llamado terrorismo de género, que debe ser ya erradicada de nuestra sociedad”. Al mismo tiempo, señala la moción, se pide “el compromiso individual de todos los hombres y mujeres y el compromiso colectivo de toda la sociedad, de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, frente a esta lacra”.

La corporación municipal bedmarense expresa en la referida moción su apoyo y condolencias a la familia de la joven asesinada y asegura que “la violencia machista no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que queremos consolidar”, por lo que aseguran que “eliminar de nuestras vidas este tipo de violencia” no es una opción, es una obligación porque las mujeres y sus hijos tienen derecho a vivir en libertad y a vivir sin miedo”.

Para el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez, según se recoge en la moción, “el combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrá avanzar si no se establecen mecanismos entre las diferentes administraciones con competencia en esta materia. Todas las instituciones debemos remar juntas con ese único objetivo, acabar con esta lacra, dotando a las administraciones de medios y personal especializado” para ganar la batalla a esta lacra social.

En su párrafo final, la moción apela a que ahora caiga todo el peso de la ley sobre el autor o autores del crimen, “pedimos firmeza, sin fisuras ni tibiezas”, para que la justicia caiga “sobre los psicópatas y terroristas” que han quitado la vida a la joven Laura.

Texto íntegro de la moción aprobada

Desde el Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez, en estos momentos, queremos manifestar nuestras muestras de cariño, apoyo y nuestra solidaridad con la familia de Laura Luelmo y expresar nuestro mayor rechazo ante la nueva víctima que se ha cobrado esta lacra machista que viene azotando a nuestro país.

La Corporación municipal en Pleno mostramos nuestro firme compromiso y apoyo a todas las mujeres que están sufriendo esta lacra social llamada terrorismo de género, que debe ser ya erradicada y desterrada de nuestra sociedad, pues es inaguantable el dolor y la violencia que se viene derramando en nuestro país día tras día, provocando nuevos asesinatos y nuevas víctimas.

Pedimos el compromiso individual de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, y el compromiso colectivo da toda la sociedad, de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, frente a este terrorismo machista. La violencia machista nos interpela a todos y a todas, y nuestra obligación es combatirla con todos los medios a nuestro alcance, empezando por las administraciones, cada una desde sus competencias. Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, sus hijos, es un objetivo prioritario para el conjunto de la sociedad.

No seremos una democracia plena mientras existan mujeres y menores amenazados e inseguros y mientras algunas de esas mujeres y sus hijos acaben asesinados.

La violencia de género no tiene cabida en la sociedad que queremos ser, ni en la democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación para con las mujeres y sus familias que tienen el derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no estén en peligro.

El combate contra la violencia machista y la atención a las víctimas no podrán avanzar si no se establecen mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones públicas con competencias en la materia. Todas las instituciones debemos de remar juntas en ese objetivo, por encima de planteamientos políticos y estrategias.

Y para que eso sea posible hay que dotar a las administraciones de los recursos económicos y del personal especializado que se requiere.

El asesinato de Laura Luelmo ha conmocionado nuestro país, ha llenado de dolor, rabia e impotencia cada rincón de España. De nuevo este terrorismo feroz vuelve a sacudir nuestra sociedad, siendo en esta ocasión una chica joven, profesora y deportista que corría en libertad y que solo pretendía vivir en libertad.

Desde este Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez compartimos el dolor de la familia de Laura y condenamos firmemente su asesinato.

Y al mismo tiempo pedimos que ahora recaiga sin fisuras ni tibieces todo el peso de la justicia sobre los psicópatas y terroristas que nos privan de libertad, sembrando el miedo en el conjunto de la sociedad. Por ello pedimos toda la firmeza de la justicia, porque Laura solo quería correr en libertad y poder vivir en libertad, en igualdad y seguridad.