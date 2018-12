El crédito solicitado al Fondo de Impulso Económico llegará en el mes de abril

El Ayuntamiento recibirá en el mes de abril la línea de crédito solicitada al Fondo de Impulso Económico del Ministerio de Hacienda. La confirmación llegó este pasado martes, aunque se desconoce la cantidad exacta que se destinará al consistorio linarense para que, según las características de estas ayudas, sea destinada al pago de sentencias judiciales pendientes.

La relacionada con la expropiación de terrenos en el parque de Cantarranas, con 7 millones de euros, es la más importante de todas a las que tiene que hacer frente y, como explica Juan Fernández, el alcalde, "mientras llega tenemos que afrontar los intereses generados" por lo que los recortes de partidas municipales anunciadas hace pocos días se mantendrán.

Esta línea de crédito vuelve a ser motivo de enfrentamiento entre el equipo de gobierno y el PSOE de Linares. En este sentido, el máximo edil ha vuelto a cargar contra el anterior concejal de hacienda, Luis Moya, cuestionando su manera de afrontar esta sentencia durante su mandato, así como las críticas vertidas por la última modificación de crédito realizada para minimizar los costes de dicha resolución judicial: "me ha engañado como alcalde al no contemplar la existencia de determinadas sentencias judiciales y no comunicarlas a la intervención para presupuestarlas desde la perspectiva de la contabilidad municipal".