Reina: "Queremos terminar el año con una alegría para la afición"

Manolo Reina volvió el sábado pasado a la portería del Real Mallorca tras seis encuentros de liga disputados por Miquel Parera.

El andaluz no ha querido entrar a valorar el debate sobre la portería: "Me encuentro bien, he tardado más de lo normal en recuperarme de la lesión porque no quería recaer. Lo único que tenía en la cabeza era recuperarme mientras, la portería ha estado bien cubierta".

Después de dos derrotas seguidas, los baleares quieren conseguir dar una alegría a su afición en el último partido del año, el viernes, a las 21h en Son Moix. "Queremos dar una alegría a nuestra afición en el último partido del año y volver a la senda de la victoria. Este año ha sido muy bueno para el equipo".

Manolo Reina se enfrentará a su ex equipo, el Nástic de Tarragona, que es colista de la segunda división con 13 puntos. "El actual equipo es muy diferente al que yo conocí, pero tenemos que fijarnos en nosotros y no hay que bajar la atención. He vivido cosas especiales en Tarragona y siempre será especial".