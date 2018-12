Adri Hernández: "Firmaría ganar todos los de casa y empatar alguno fuera"

El Atlético Baleares tendrá un difícil encuentro para cerrar este año. Los mallorquines jugarán el sábado, a las 12h ante el líder de la categoría, el Lleida Esportiu.

Tan solo dos puntos diferencian a catalanes y baleares. Los blanquiazules sacan mejores resultados en Son Malferit que en sus visitas. Un dato que es valorado por Adri Hernández, delantero canario del equipo mallorquín.

"Lo importante es que nos estamos haciendo fuertes en casa. Firmo ganar en casa y sacar algún empate fuera", asegura el futbolista.

Respecto a a los catalanes, líderes de la categoría, Adri se muestra confiado en la victoria y conseguir el liderato. "Si ganamos tenemos la oportunidad de irnos de vacaciones primeros y teniendo en cuenta que el año pasado el equipo casi desciende, sería una alegría".

El futbolista, que no está contando con muchos minutos para Manix Mandiola, asume su rol en el equipo: "Me ha faltado marcar gol como mis compañeros y me toca esperar mi oportunidad, el equipo está en buena dinámica y me queda esperar mi oportunidad", afirma el canario.