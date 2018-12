La UIB contará en 2019 con algo más de 110 millones de euros

La UIB tendrá en 2019 un presupuesto ligeramente superior a los 110 millones de euros, un incremento del 7 % en relación al año anterior. El Consejo de Gobierno de la UIB ha aprobado en sesión ordinaria el presupuesto, que ahora tiene que ser ratificado por el Consejo Social.

El incremento ha sido posible, según ha explicado la UIB, gracias al aumento del 13 por ciento en las transferencias nominativas y de inversión procedentes de la Comunidad, que representa para la Universidad recibir ocho millones de euros más que este 2018. Esta diferencia se destina principalmente a mejorar la financiación de los estudios oficiales y las condiciones laborales del personal docente e investigador, así como a cubrir la reducción de los precios de las matrículas.

El Govern dará a la UIB en 2019 un total de 74 millones, incluyendo la Facultad de Medicina.

El presupuesto para 2019 muestra una reducción de ingresos de 700.000 euros provocada por la disminución de los precios públicos de las matrículas del curso 2019-2020. Este hecho, según la UIB, queda compensado con una aportación económica de la Consellería de Educación.

Por otro lado, el capítulo de investigación aumentará en 2019 en 941 mil euros.









L’increment del pressupost ha estat possible gràcies a l'augment del 13,5% en les transferències nominatives i d'inversió procedents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que representa per a la Universitat rebre 8.886.267,56 euros més que el 2018. Aquesta diferència es destina principalment a millorar el finançament dels estudis oficials i les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis, i a cobrir la reducció dels preus de matrícula, així com garantir el manteniment de les infraestructures del campus universitari.