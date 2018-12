Cuidado con los perros

La infección de una niña, causada por tocarse la boca tras su estancia en un parque, determinó que hubo un contagio por orín de perro. Este hecho animó al Ayuntamiento de Medina del Campo a tomar una medida que ya venía planteándose hace tiempo y que es prohibir o vigilar la presencia de perros en los parques infantiles.

Esta medida, que se anuncia a través de señalética, ha creado controversia en el municipio ya que algunos propietarios de perros están molestos. Pues bien, el concejal de coordinación de servicios, Luís Manuel Pascual, asegura que no deben surgir conflictos. Aquellos propietarios de perros que lleven a sus animales con correa, los vigilen y controlen sus excrementos no tendrán problema, en cambio, se procederá a multar a aquellos propietarios que no estén atentos.

Además de esta medida desde el Ayuntamiento de Medina se anuncian otras campañas de concienciación que se llevarán a cabo en un futuro con el fin de avanzar para conseguir una ciudad más cívica.