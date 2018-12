Más de la mitad de los murcianos consumen alimentos caducados

Según una encuesta nacional realizada en noviembre por la federación murciana Thaderconsumo, Mercadona y asociaciones de consumidores a 3100 familias, de ellas, 142 murcianas sobre sus hábitos de consumo, el 57 por ciento consumen alimentos fuera de la fecha de caducidad y más de la mitad (un 68 por ciento) no saben distinguir los conceptos fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. La presidenta de la federación Thaderconsumo, Juana Pérez, le preocupa estos datos porque significan que la población murciana no está suficientemente concienciada de la importancia de respetar la fecha de caducidad de los productos que consumimos. "La ligereza de los consumidores de decir que no pasa nada por consumir productos fuera de plazo sin tener en cuenta los riesgos que suponen para su salud, nos preocupan", asevera.

La presidenta ha señalado que el caso de la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente en el yogur no se puede aplicar para todos los alimentos ya que sigue otro modelo de regulación específico para este tipo de productos: la fecha de recomendación. Las asociaciones de consumidores critican este modelo de diferenciación porque confunde aún más al consumidor.

La presidenta de Thaderconsumo ha incidido en que todos los eslabones de la cadena, tanto distribuidores, asociaciones de consumidores, como administraciones deben contribuir en mejorar la formación en los hábitos de alimentación del consumidor.