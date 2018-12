Los palentinos incrementamos el gasto navideño y compramos más por Internet

La Unión de Consumidores de Palencia este año ha realizado una serie de preguntas a los consumidores y usuarios de nuestra capital y provincia y estos son los resultados que se han obtenido de la encuesta sobre las próximas fiestas de Navidad. Sirva como preámbulo destacar que esta ños los palentinos incrementaremos el gasto navideño y que se consolidan las ventas or Internet. Os adjuntamos la encuesta y los consejos que la acompañan.

ENCUESTA NAVIDAD

1. Piensa celebrar las futuras fiestas de Navidad.

a. Sí. (94%)

b. No. (6%)

2. Dónde piensa celebrarlo.

a. En su casa. (58%)

b. En casa de otros familiares. (27%)

c. En locales de restauración y ocio. (15%)

3. Piensa incrementar este año los gastos con respecto a las pasadas Navidades.

a. Sí (60%)

b. No (40%)

4. Motivos para incrementar el gasto. (Los que han contestado sí, a la pregunta 3)

a. Estabilidad laboral. (24%)

b. Incremento miembros de la familia. (12%)

c. Incremento ingresos. (12%)

d. Por que quiere. (12%)

5. Motivos para reducir el gasto. (Los que han contestado no, ala pregunta 3)

a. Inestabilidad Laboral. (8%)

b. Se encuentra en desempleo (11%)

c. Deudas existentes. (16%)

d. Por que no quiere. (5%)

6. Que importe tiene pensado gastar.

a. Menos de 100,00 euros. (8%)

b. Entre 100 y 200 euros. (14%)

c. Entre 200 y 300 euros. (68%)

d. Entre 300 y 400 euros. (8%)

e. Más de 400 euros. (2%)

7. Que porcentaje destinara a cada una de las siguientes partidas.

a. Comida. (40%)

b. Regalos. (27%)

c. Ropa (9%)

d. Lotería (5%)

e. Viajes. (4%)

f. Ocio (15%)

8. Lugar de compra de los alimentos.

a. Grandes superficies. (37%)

b. Supermercados. (41%)

c. Pequeño establecimiento. (19%)

d. Internet. (3%)

9. Lugar compra regalos.

a. Grandes superficies. (30%)

b. Centros comerciales. (31%)

c. Pequeño establecimiento. (16%)

d. Internet. (23%)

10. Adelanta sus compras de Navidad.

a. Sí (25%)

b. No (75%)

11. Por que las adelanta.

a. Ahorro. (7%)

b. Menos aglomeraciones. (2%)

c. Distribución del gasto. (16%)

12. Forma de pago preferida.

a. Efectivo (40%)

b. Tarjeta (65%)

13. Celebrará cena de empresa.

a. Si (93%)

b. No (7%)

14. Celebrará cena con amigos.

a. Si (96%)

b. No (4%)

15. Celebrará el fin de año en casa o en un establecimiento de ocio.

a. En casa (27%)

b. Establecimiento de ocio. (38%)

c. Ambos. (45%)

La Unión de Consumidores de Palencia recuerda la importancia de ejercer un consumo responsable, para ello, aunque sea reiterativo, ofrece algunos consejos sobre las siguientes partidas:

LOTERÍA

Qué no se debe hacer

Comprar décimos y participaciones de manera indiscriminada, pensando que cada número que se encuentra en administraciones o locales públicos va a ser el de la suerte.

pensando que cada número que se encuentra en administraciones o locales públicos va a ser el de la suerte. Traspapelar décimos o participaciones, por mínimas que sean pueden dar una alegría, aunque sea pequeña, cuando se comprueben las listas del sorteo.

Qué se debe hacer

Fijarse un presupuesto , aunque sea aproximado, de lo que se quiere gastar; compartir lotería con amigos y familiares puede ser un motivo de fiesta y reencuentro, pero no puede convertirse en un capítulo más de gasto importante de las fiestas navideñas.

, aunque sea aproximado, de lo que se quiere gastar; compartir lotería con amigos y familiares puede ser un motivo de fiesta y reencuentro, pero no puede convertirse en un capítulo más de gasto importante de las fiestas navideñas. Comprar las participaciones en sitios de confianza o con un teléfono o dirección conocidos.

o con un teléfono o dirección conocidos. Guardar los décimos y participaciones juntos para evitar que se traspapelen, se pierdan, se tiren o se deterioren, de tal manera que si resultan premiados no se pueda hacer efectivo el premio.

REGALOS

Qué no se debe hacer

Dejar todo para última hora.

Improvisar sobre la marcha sin tener en cuenta el gasto y el destinatario.

sin tener en cuenta el gasto y el destinatario. No solicitar comprobantes de compra.

No comparar precios.

Adquirir los productos en sitios de dudosa legalidad.

Qué se debe hacer

Elaborar una lista con las personas a las que se quiere hacer un regalo.

con las personas a las que se quiere hacer un regalo. Pensar en cuáles son exactamente los gustos. Hay cosas muy baratas que pueden generar más ilusión que otras caras que no sean del agrado del destinatario.

Hay cosas muy baratas que pueden generar más ilusión que otras caras que no sean del agrado del destinatario. Comparar precios en distintas tiendas.

en distintas tiendas. Distribuir el gasto en distintos meses.

en distintos meses. Preguntar si los productos se pueden cambiar y en qué condiciones, una vez pasadas las fiestas.

y en qué condiciones, una vez pasadas las fiestas. Comprobar si los productos van acompañados de instrucciones claras , al menos en español, y que llevan documento de garantía , en los casos en que se requiera.

, al menos en español, y que llevan , en los casos en que se requiera. Evitar los vendedores ambulantes, a no ser que ofrezcan toda clase de garantías.

Si se utiliza la modalidad de venta a distancia, informarse de todos los derechos.

Si no se va a dar el regalo hasta después de Reyes, aproveche las rebajas para comprarlo.

JUGUETES

Qué no se debe hacer

Adquirir juguetes excesivamente complicados, salvo que el niño tenga muy claro que los quiere, porque los conoce.

salvo que el niño tenga muy claro que los quiere, porque los conoce. Diferenciar juguetes por el sexo. No hay cosas para niños o para niñas, hay sólo juguetes que entretienen o aburren.

No hay cosas para niños o para niñas, hay sólo juguetes que entretienen o aburren. Comprar juguetes inadecuados para la edad del niño, o dejar al alcance de los más pequeños lo que sólo deben ser utilizado por los mayores.

o dejar al alcance de los más pequeños lo que sólo deben ser utilizado por los mayores. Regalar juguetes frágiles o que sólo valen para ser observados: Un juguete sirve para jugar.

o que sólo valen para ser observados: Un juguete sirve para jugar. Olvidarse de comprar las pilas, pues muchos no las traen. Fíjese en la cantidad necesaria; algunos consumen cantidades importantes.

Qué se debe hacer

Buscar en la caja o embalaje el marcado CE. Esta etiqueta está impuesta por la normativa comunitaria.

Esta etiqueta está impuesta por la normativa comunitaria. Rechazar todo juguete que no tenga las instrucciones al menos en español y que no sean lo suficientemente claras.

y que no sean lo suficientemente claras. Si un niño se obceca en un producto por su publicidad, procure que lo vea antes; si no, se arriesga a un desengaño, cuando el asunto ya tiene mal arreglo.

si no, se arriesga a un desengaño, cuando el asunto ya tiene mal arreglo. Comparar precios en distintos establecimientos. Resulta increíble hasta qué punto puede variar el coste de estos productos según donde se compren

ASIMISMO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES GENERALES.

1. No dejar las compras para el último momento.

2. Hacer una previsión de los gastos y una lista cerrada de las necesidades de compra.

3. Estudiar los precios en distintos establecimientos y escoger la mejor relación entre calidad y precio.

4. Conservar siempre la factura o el ticket de compra, son documentos necesarios para una posible reclamación.

5. En cuanto a los alimentos debemos evitar tirar los productos que cocinemos. En estas fiestas es muy habitual que sobre multitud de comida y en ese sentido, desde la Unión de Consumidores recomendamos preparar los alimentos que tengamos pensado consumir y no más. No se trata de no consumir sino de hacerlo de una forma responsable.

6. En el mercado multitud de regalos que fomentan un comportamiento positivo de cara al Medio Ambiente. En este sentido, no solo debemos optar por los que se realizan de una forma respetuosa con el Medio Ambiente (poco embalaje, sin utilización de pilas, fácilmente reciclables, etc.) sino que también hay juguetes con valores educativos importantes hacia nuestro entorno natural y de respeto al mundo animal. Esos precisamente son por los que tenemos que optar como forma de educación responsable y sostenible hacia los niños/as.

7. Elegir los juguetes de acuerdo a la edad de los niños a quienes van destinados. Aunque normalmente el precio y lo que desee este año el niño es lo que marca la elección del juguete, nunca se debe olvidar que, ante todo, deben ser seguros; y para ello deben llevar la marca CE. Por lo tanto se deben rechazar los juguetes que no lleven esta marca y denunciarlo ante los organismos de consumo.

8. Leer detenidamente las etiquetas.

9. Si se asiste a cotillones, comprobar que poseen la autorización correspondiente, e informarse de qué ofrecen por el precio de la entrada. Si se observan anomalías, pedir la hoja de reclamaciones.

10. Si se adquieren electrodomésticos, telefonía, informática, etc., no olvidar la garantía

11. Reciclar en siempre importante pero más en Navidades. En estas fiestas normalmente se olvida lo importante que es reciclar nuestros desperdicios. Así es importante reducir, reciclar y reutilizar

12. En cuanto al uso de la energía tampoco la debemos despilfarrar. Así es conveniente un uso adecuado de la calefacción y las luces.

13. Enterarse en qué supuestos o condiciones se pueden realizar los cambios pasadas las fiestas y guardar siempre los comprobantes de compra.

Siguiendo estas recomendaciones básicas y otras parecidas no sólo seremos respetuosos con nuestro Medio Ambiente sino que además lograremos un ahorro para nuestros bolsillos, evitando malgastar nuestro dinero consumiendo productos y servicios innecesarios en muchas ocasiones.