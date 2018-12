Bildu no volverá a formar parte de un gobierno cuatripartito sin consejeros de los partidos

"No había vivido una experiencia de final de legislatura tan trepidante como la que estamos viviendo ahora. Así, se pronuncia en la SER Adolfo Araiz, portavoz parlamentario de EH Bildu, a pocos meses del fin de la legislatura.

En 2015 EH Bildu, uno de los socios del cuatripartito, se quedaba fuera del reparto de consejerías, y de cara a las próximas elecciones, a expensas de los resultados, si el cuatripartito repitiera, desde EH Bildu piden un cambio en el modelo de gobierno. "Nosotros no aceptamos la fórmula de gobierno de 2015, nos parecía una fórmula débil el hecho de que la Presidenta designara a todos los consejeros y consejeras y tuviera una preminencia en lo que es la acción de gobierno, y creemos que eso en el 2019 tiene que cambiar, es decir, no puede haber nuevamente un gobierno que si se plantea con un modelo de cuatripartito no sea un gobierno de coalición", apunta Araiz. "Es una cuestión que hay que reformar y darle participación al conjunto de fuerzas políticas en la toma de decisiones del Gobierno. No podemos estar apoyando sin más en muchas ocasiones un Gobierno en el que no tenemos capacidad de influencia política más allá de las reuniones del cuatripartito", destaca.

Con respecto a posibles pactos post-electorales, Araiz descarta acuerdos con el PSN, porque, dice, “los hechos” demuestran que no han dejado de pertenecer al ámbito del “Régimen” anterior a 2015, y porque están lejos del acuerdo programático que alcanzó el cuatripartito y que todavía deberá desarrollarse en una próxima legislatura.

Asimismo, en cuanto a lo que resta de legislatura apunta que "tenemos la sensación de vértigo, de que esto se acaba, y muchas cosas por hacer, muchas leyes por aprobar y muchas proposiciones de ley que se van a tener que presentar porque el Gobierno no va a tener capacidad de hacer el recorrido que un proyecto de ley requiere".

Sobre la mesa a debate temas como la comisión de Caja Navarra sobre la cual ha señalado que "ha habido comparecencias interesantes para ratificar algunas de las ideas que teníamos sobre la desaparición de la Caja".

Y en cuanto al proyecto de reforma del mapa local ha asegurado que va a salir adelante en esta legislatura ya que "hay un compromiso político de las cuatro fuerzas del gobierno y calculamos que para mediados de febrero estén aprobadas dos patas de lo que era el compromiso inicial, porque la tercera pata que era la reforma de las haciendas locales ha quedado un trabajo pendiente para la próxima legislatura, pero lo que es la reorganización competencial y la reorganización derivada del mapa local en sí mismo y de la redefinición de las entidades supramunicipales eso se va a incluir ya en esta ley".