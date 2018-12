Brindis navideño de Osasuna

Osasuna ha realizado el tradicional brindis navideño con los medios de comunicación en el que el presidente Luis Sabalza acompañado de su directiva, del director deportivo Braulio, el director general Fran Canal y el gerente Ángel Ardanaz, se ha mostrado contento hasta ahora con la marcha del equipo aunque confía estarlo todavía más después de Reus. Sabalza ha manifestado que lo importante era conectar con el Sadar algo que se ha conseguido con la llegada al banquillo rojillo de Jagoba Arrasate.

Respecto a lo institucional, el presidente Luis Sabalza ha señalado que una vez aprobado el presupuesto, ahora la siguiente decisión la tomarán los socios con la reforma del Sadar, integral o básica, lo que quieran los socios, votación que se tomará a partir de enero una vez que los grupos políticos concedan al club el aval que le han prometido y que se deberá llevar al Parlamento.

Por su parte, el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha aseverado que está "muy contento" con la actual plantilla del conjunto ''rojillo'' de forma que, "últimamente, no podemos pedir más" aunque "tampoco se va a cerrar puertas", ha incidido en que los roles de los futbolistas "cambian", en relación a jugadores que en la actual campaña apenas están disputando minutos, y que "al final el verde es el que pone a cada uno en su sitio". Braulio ha valorado que Osasuna está "en una racha increíble" y que "más allá de ganar o perder", la afición "se siente identificada con la identidad" del club y "contenta de lo que ve".

Por su parte, el entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha indicado que "de momento, no se ha planteado nada" respecto al mercado de invierno y que "lo importante es terminar bien el año". Arrasate ha destacado que en el equipo se ha visto "una evolución", pero que el mismo "todavía tiene margen de mejora" y que, por tanto, Osasuna se está acercando a esa "puntuación y posición" deseada. No obstante, ha advertido de que "no es lo mismo terminar con 29 puntos (que ostenta ahora) que hacerlo con 30 o con 32 puntos" y, así, ha instado a "hacer ese último esfuerzo para que las Navidades, si cabe, sean mejores".

Igualmente, ha mostrado su "alegría" por la conexión con la afición y ha indicado: "Siempre he percibido que en El Sadar se valora el esfuerzo, el no dar por perdido un balón, que seas valiente y atrevido". Para Arrasate, "así están siendo los partidos" disputados en este campo y, además, la afición se va "contenta" porque el equipo gana, ya que Osasuna sigue invicto en su estadio esta campaña. Ha señalado que su equipo "va a pelear por estar mejor" en la clasificación -ocupa el séptimo puesto-, aunque ha optado por "no pensar a largo plazo, sino ganar este domingo".