Miguel Ángel Moyá: "¿Retirarme en la Real? Claro que sí"

Ante todo es un buen conversador. Portero por encima de todo. Pero un personaje atípico en este extraño mundo del fútbol. Porque siempre piensa lo que dice. Así que lo que siempre tiene interés. Amable y divertido, no duda en hablar en euskera, pone siempre buena cara y no rehuye ninguna pregunta. Al contrario, trata de explicarse bien para que el aficionado le entienda mejor. Así fue la visita de Miguel Ángel Moyá a los estudios de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA.

-Le he escuchado hablar en Euskera... ¿sabe de verdad?

Te puedo decir 40 palabras, a lo mejor, de cosas sencillas para entrar en una conversación o salir de ella. Pero más, no. Ahora sabe más mi mujer que yo. Ella va a clases de euskera, yo no.

-¿Y cuál es la razón que les lleva a aprender euskera?

No es por salir de San Sebastián habiendo aprendido a hablar en euskera. Eso o, porque es muy difícil. Pero me gusta compartir con compañeros su conocimiento y aprender algunas palabras y expresiones, sobre todo por el hecho de que yo soy mallorquín y cuando estaba en el Mallorca me hacía mucha ilusión que un compañero llegara y aprendiera nuestro idioma.

-Cuando llegó prometió aprender una palabra de euskera al día, ¿lo está cumpliendo?

No (risas). Estoy cerca porque llevo unos 200 días en la Real y conozco unas 140 palabras. Más o menos.

-¿Y cómo lleva esta mala racha de tres derrotas seguidas?

Sinceramente, estoy tranquilo, pero al mismo tiempo fastidiado por el aficionado de la Real. Porque la gente tenía mucha ilusión porque nos quiere ver en las zonas de Europa y no puede ser por ahora. Pero desde dentro todo está más tranquilo, porque la situación ni mucho menos es de urgencia. hemos hecho más cosas bien que mal para encajar esas tres derrotas. En todos los partidos hemos propuesto, porque siempre hemos generado más con los rivales. No quiere que el vaso medio vacío, quiero que se ve medio lleno.

-¿No les influye demasiado que los rivales les marquen tantos goles con tan poco?

Sí, influye. Y te da rabia, Pero nosotros estamos ahí los que cada día entrenamos, y por suerte tenemos una revancha muy cerca.Porque e caso de ganar al Alavés. nos volvería a porr en una situaioón buena. Porque es como una reválida, al adelantara cuatro ocinco equipo. Cambia un poco la estética y el humor de los aficionados. Porque si perdemos si que estaría todo el mundo más angustiado.

-Desde fuera la Real ya se pone nerviosa, ¿y dentro del vestuario?

No habrá mucha diferencia entre cómo está el aficionado y el jugador. Pero sí que es verdad que desde dentro se lleva de otra manera. Hace un mes la perspectiva era otra y parecía que todo estaba bien, pero las temporadas duran nueve meses. Ahora hay que saber apechugar y entender que una temporada también tiene momentos como éste. No estamos noqueados, hemos perdido este round, pero la idea es ganar el combate a final de liga.

-¿La visita del Alavés es una oportunidad o es una final al acumular tres derrotas seguidas?

Es una oportunidad, sin duda. El partido tiene mucha importancia, claro que sí. Pero es más una oportunidad de volver a ganar para colocarnos donde nos merecemos este último mes, porque una final aún igual no la tiene nadie en la liga.

-¿Sabe que la Real de Garitano es la segunda Real menos goleada desde el último ascenso?

Pues no lo sabía, pero agradezco que me lo digas (risas). Controlo los goles que llevamos y me acuerdo el año pasado cuando llegué nos metían demasiados goles. Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque es una realidad buena, pero no hay que relajarse y seguir por ahí, porque esto se puede torcer. Ese atropello que a veces hay en la liga en algunos partidos a nosotros no nos ha pasado, y espero que no nos pase.

-Es que con esos goles de menos recibidos se han sumado menos puntos...

Está claro que encajamos menos goles, pero si aun así pierdes, algo haces mal. Y debes corregirlo. Porque la remontada es más difícil. Pero es el problema que tienen todos los equipos en una liga especial por lo igualado que está todo. Porque el equipo ha tenido una progresión que yo sí veo. A principios de temporada se cuestionaba un poco más el estilo y la manera de jugar, pero ahora estamos más afianzados, más cómodos y hacemos el fútbol que pide el míster, y las segundas partes las pasamos últimamente en el campo rival.

-¿No les marcan goles con demasiada facilidad?

Puede ser en el sentido de que no deben hacer una jugada antológica para marcarnos. Pero también forma parte de esto. Pero mucho de los goles que metemos nosotros también es por errores del rival. Tenemos tendencia siempre amimarnos a nosotros. Pasa a todos. Pero es verdad que en los últimos partidos hemos tenido errores en detalles que nos han penalizado en exceso. Pero eso no mancha el buen hacer del equipo en defensa. Y cuando no hagamos esos errores, ganaremos los partidos.

-¿Cómo explica el fallo de Getafe en el único gol del partido?

La jugada es muy hablada por nosotros. Nos roban el balón en nuestro campo, hacen un pase en profundidad y yo por mi manera de jugar mi tendencia es salir al jugar adelantado, pero ya veo que no llego, y Gorosabel la duda que tiene es que no sabe donde está el rival, porque me lo ha comentado, así que decide pasarme el balón y se queda corta. Yo salgo, Gaku llega antes, y justo toco el balón con la mala fortuna de que el rebote le cae a Molina, que hace un buen gol, con una definición complicada.

-¿En casa le da muchas vueltas a la cabeza con ese tipo de jugadas?

Sí, claro, no soy de hierro. Lógicamente le doy vueltas porque soy un jugador competitivo, pero los años me han enseñado que cuanto más dure esa reflexión, más te va a perjudicar. El día del Valladolid me fui apenado, pero sobre todo por el equipo. Porque si el castigado fuera sólo yo, me importaría menos. Pero es que fastidias a los compañeros, y porque si tiras de hemeroteca, igual es el primer gol en el que he fallado. También es que yo soy de apagar incendios de otros, como me pasó en Getafe con un error de cálculo, y eso puede llevarte a fallar, pero no pasa nada.

-¿Qué me dice de la vuelta de Sangalli con el grupo?

Estamos muy contentos por él. Ya está bien, así que para adentro. Es un chaval muy querido por el equipo, porque es un chaval super honrado, así que espero que se haya recuperado del todo y no deba pasar por más episodios como éste en toda su carrera.

-Le tengo que preguntar por Europa. Usted dirá, pero estamos más cerca del descenso que de Europa...

Todos tenemos nuestros objetivos. Yo me mojo y digo que la Real tiene equipo para estar entre los ocho primeros. Y a partir de ahí si haces las cosas bien y te metes en Europa, perfecto. Pero es un error mira a muy largo plazo, porque la temporadas muy caprichosa y compleja. Y lo mejor es sabiendo cuál es nuestra obligación, ir partido a partido.

-¿La Real es un sitio como para retirarse del fútbol?

Sí por supuesto. Claro que sí. Desde que firmé por la Real, a la edad que lo firmé, pensé en un contrato largo, me queda este y otro, y puede otro opcional más, veremos que pasa. Aquí estoy muy bien, porque si sales del Atlétco, sólo es para ir a un equipo como la Real. Es tener claro dónde quiero ir, porque es un sitio que me permite seguir progresando. El ecuador de mi carrera ya ha pasado, aquí estoy muy bien, pero esto es fútbol y no sabes nunca cuáles son los intereses del club. Me gusta la estructura del club, me siento identificado con sus objetivos, y estoy muy bien aquí, la verdad.

-¿Qué le pareció que Simeone dijera que Courtouis fue elegido mejor portero del año porque juega en el Madrid?

Lo que él viene a decir que siendo jugador del Atlético es más complicado ganar este tipo de títulos más glamurosos, que tienes que trabajar el doble, nada más. Es un mensaje que va más allá de querer ir a por Courtouis o el Madrid. Es normal que cada uno tire para su casa.

-¿Cómo lleva la relación con Rulli ahora que le ha quitado el puesto y no juega ni la Copael argentino?

Yo creo que la Real tiene dos porteros con perfil para ser titular, cada uno por sus méritos. Yo en Valencia pase algo parecido y a mí me ayudó a aprender. Espero que también sea así para Rulli. Él está siendo un gran compañero, conmigo se porta super bien y nos llevamos bien, pero luchamos por el puesto y supongo que se ira a casa muchos días frustrado y su estado de ánimo ira por días. Yo sólo le puedo decir, que ya se lo he hablado co él, animarle a que siga trabajando igual, porque esto es muy cambiante, y así estar preparado para cuando le toque jugar.

-¿Le sorprendió jugar también Copa en Anoeta? Cuénte cómo fue aquello, porque tuvo que dejar muy tocado a Rulli...

De puertas para adentro estaba triste, pero luego siempre me ha mostrado su respeto, y también en esa situación complicada para él. Sabía del día anterior que no iba a jugar y aún así me animo diciendo que me lo merecía, tuvimos una charla los dos de la que salimos reforzados y que quedará para nosotros, así que mi máximo respeto para él como compañero y amigo.