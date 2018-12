Homenaje al esfuerzo académico de Coraima

Recientemente se entregaban en Jaén los reconocimientos a los 5 alumnos de la provincia que han sido premiados por sus excelentes resultados, pero Coraima no pudo estar en esa cita. La delegada de Educación en funciones, Yolanda Caballero, llamó personalmente a la joven estudiante para comunicarle que ella misma iría a entregarle en mano el reconocimiento y esta visita se ha producido este miercoles 19 de diciembre, a lo grande. El marco elegido, el salón de plenos del ayuntamiento de su pueblo. No es para menos, para orgullo de sus profesores del IES "Fuentebuena", compañeros, amigos y sobre todo familia. En el acto no ha faltado ma máxima representación municipal, la alcaldesa, María Luisa Gómez. Coraima María Torres Martínez ha estado muy bien arropada para recibir ese Premio Extraordinario de Educación Secundaria.

Yolanda Caballero ha expresado que con esto acto se reconoce "el valor del esfuerzo y la grandeza del talento que se forja a base de trabajo y constancia". Por otro lado, ha destacado que Coraima "es un ejemplo para todas y todos los jóvenes que buscan alcanzar una meta dentro de nuestro sistema educativo". Y ha matizado que su pre-mio supone "un estímulo enorme" para todo el alumnado del 'Fuentebuena', así como para el profesorado y para la comunidad educativa. "Es una alegría inmensa que emerjan este tipo de talentos que demuestran que el gusto por lo que nos apasiona acaba teniendo su reconocimiento", ha señalado.

La delegada de Educación ha incidido en que es necesario visibilizar a los premios extraordinarios "porque dan a conocer que detrás del alumnado se esconde el talento, la destreza y la pasión, y también la motivación que le proporciona un profesorado especialmente comprometido". "No hay que olvidar que detrás de estos premios se encuentra el apoyo inquebrantable de la familia y la labor pasional y con-vencida de los profesores y profesoras que dejan en nosotros una huella imborrable", ha manifestado.

En relación a los premios que la Consejería de Educación concede al alumnado excelente de la provincia, Caballero ha recordado que este curso han sido cinco los expedientes premiados. "Diego Sebastián Moreno Ceacero del IES 'Santísima Trinidad' de Baeza, a la alumna Marta Ocaña Martos del instituto 'San Felipe Neri' de Martos; a Alba Povedano Aranda del IES 'Salvador Serrano' de Alcaudete; a Sofía Salcedo Armijo del IES 'Nuestra Señora de la Cabeza' de Andújar; y Coraima", ha apuntado.

La recepción ha finalizado con la entrega de un detalle por parte de la delega-da que además ha admitido que "no será la única alegría que nos regale esta joven". "Seguramente, su talento y su capacidad seguirán dándole muchas alegrías a lo largo de su vida. Eso es lo que le deseo", ha concluido.