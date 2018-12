Soro: "La sopa de siglas desmoviliza al electorado"

El presidente de Chunta y actual consejero de Vertebración del Territorio del gobierno de Javier Lambán ha pasado por los micrófonos de radio Zaragoza, haciendo un balance de la entrada de su formación en el ejecutivo autonómico. Considera que sin esta decisión CHA hubiera desaparecido." De lo que estoy convencido es que si no hubiéramos entrado en el gobierno, con un mal resultado electoral y en un momento muy complejo para Chunta Aragonesista en 2015, ahora mismo creo que estaríamos desaparecidos. Lo digo así y creo es un poco la sensación que hay en el partido", confesaba José Luis Soro

Asegura que CHA ha arriesgado " Y otros no lo hicieron. Otros prefirieron quedarse en la barrera- estoy hablando de Podemos- para poder criticar, poder desgastar y ganar. Asaltar los cielos. Pues las cosas no son así. No se trata de ganar, se trata de sumar"

Y en relación con las próximas elecciones "ya hemos decidido que concurriremos bajo nuestras siglas. En Andalucía hemos visto claramente que la sopa de siglas desmoviliza al electorado. El partido que más porcentaje de voto ha perdido es Adelante Andalucía, un 33 %. La suma resta porque la izquierda es plural por definición y si no es plural no es izquierda ser otra cosa." explicaba Soro "La gente quiere votar su opción política y tiene el derecho a que el próximo 26 de mayo tenga papeletas en las que pueda votar aragonesismo socilista. Y luego estaremos obligados a sumar. Es necesario que cada uno mantenga su esencia, su identidad, no disolvernos, porque al final somos diferentes. De hecho, y o estoy gobernando con un partido con el que tengo discrepancias. Y ¿qué pasa?. Nada". añadía