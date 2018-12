A salir del descenso con el ascenso como obligación

La pura y dura realidad indica que el Real Zaragoza pelea y peleará única y exclusivamente por conseguir la permanencia en la categoría. Lo dicen los números, la puntuación, la inercia y las sensaciones. Un objetivo menor pero totalmente realista y para eso ha llegado Víctor Fernández, para sellar lo antes posible la continuidad en la categoría.

Aun así la entidad necesita y también de inmediato o lo antes posible conseguir el ascenso a primera división y lo dicen también los números. Los económicos.

Y es que a pesar de haber cerrado el último ejercicio con un beneficio neto de casi 2 millones de euros o de haber reducido la deuda histórica en 25 desde la llegada de la Fundación Zaragoza 2032, la Sociedad Anónima Deportiva continúa arrastrando una deuda monstruosa de mas de 80 millones que hace que la viabilidad del Real Zaragoza pase única y exclusivamente por el ascenso a primera, como volvió a declarar en la Junta General de Accionistas el presidente Christian Lapetra: "La viabilidad con respecto al futuro del club pasa por estar en primera división, si no es alimientar artificialmente algo porque al final la Fundación puede dotar de recursos al club pero no va a ser sostenible por si solo que es el fin último. Pero está claro que los resultados deportivos lo marcan todo y tenemos que estar en primera pero tenemos que luchar con nuestras armas que son las que tenemos, no tenemos otras".

El club sigue vivo por las puntuales e importantes aportaciones de los Patronos de la Fundación, 22 millones de euros hasta el momento, pero nadie puede asegurar cuando se conseguirá el ascenso a primera división o hasta cuando puede sobrevivir en la categoría de plata.

Preguntas que hoy por hoy no tienen resupuestas.