Saveljich: "Quiero soñar con el Play Off"

El Almería lleva cinco jornadas sin conocer la derrota -cuatro empates y una victoria-. Son números a tener en cuenta, pero para uno de los pesos pesados del vestuario, Esteban Saveljich, no es suficiente. Quiere mucho más el argentino, que se mantiene firme en su discurso de soñar con algo más que la permanencia esta temporada. El defensa habló en el Estadio de una dinámica positiva que deben seguir estirando este sábado frente al Elche, otro rival directo. “Estamos muy bien, no es cuestión de poner nota. Entendemos para lo que estamos en esta categoría”, comentó.

En este sentido, Saveljich cree que el Almería tiene plantilla suficiente como para salvarse con cierta solvencia y plantearse el reto de pelear con los candidatos a la zona de privilegio: “Queremos llegar a mayo con opciones de entrar en Play Off. Esa es mi idea, lo que trato de transmitir a mis compañeros”.

Visita al Elche

Este sábado se baja el telón del año en el Martínez Valero frente al Elche, que suma 20 puntos y viene de ganar con autoridad contra el Rayo Majadahonda (1-3). Ya avisa Saveljich de que en los desplazamientos no existe un partido tranquilo, y menos si delante está un rival que lucha por el mismo objetivo: “Aún no hemos entrado en profundidad. Nos hemos centrado más en nuestro sistema que en el del Elche. Creo que el partido va a tener mucha dificultad, como todos”. El Elche, un recién ascendido con autoridad.

Dinámica

Al Almería no se le suele dar bien el último partido antes del parón navideño en los últimos años, si bien el defensa rojiblanco ha recordado que acabar la primera vuelta con más de 25 asegura un tramo final de competición mucho más tranquilo: “Estamos en una buena racha, pero nos falta culminarla con más victorias. Ante el Lugo se nos escapó por pequeños detalles y debemos cerrar el año con un triunfo que nos dejaría muy bien posicionados para 2019”. Se han marcado como reto no encajar gol en Elche, algo vital para un defensa: “Dejando la portería a cero estaremos más cerca de ganar, y nos daría más alivio a la hora de buscar los puntos. Es el objetivo que nos marcamos para Elche”.

Cerca del gol

Saveljich es una pieza clave en las jugadas a balón parado y ha rozado el gol en las últimas jornadas. No esconde que quiere abrir su cuenta anotadora cuanto antes, algo que ya hizo Owona: “Me ha faltado un poco de suerte en mis acciones ofensivas. He estado cerca varias veces y ojalá el fútbol me regale un gol, porque tengo muchas ganas”.