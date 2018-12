'The Waterboys' estarán en Músicos en la Naturaleza

The Waterboys, la banda liderada por Mike Scott, estará en Músicos en la Naturaleza el próximo 29 de junio, en un concierto que tiene como cabeza de cartel a Rod Stewart y en el que actuará también un artista nacional, aún sin desvelar.

The Waterboys es el segundo grupo confirmado para este concierto para el que ya se han vendido más de 5.000 entradas.

Esta banda británica, fundada en 1981, es un grupo de referencia en el mundo del folk y el rock and roll. En el concierto repasará los éxitos de toda su carrera para mostrar su evolución a través de los años. El grupo, con el escocés Mike Scott como líder, ha publicado discos clásicos del rock como 'This is the sea' (1985), 'Fisherman's Blues' (1988), 'Room to room' (1990). En 2015 publicó el álbum 'Modern Blues', y en 2017 sacaron un doble LP titulado 'Out of all this blue'.

Las primeras entradas salieron a la venta el 23 de noviembre en la web de Músicos en la Naturaleza con un precio de lanzamiento de 55 euros más gastos de gestión, y en tan solo 31 minutos se agotaron. Hasta la fecha, más de 5.000 personas ya han adquirido su entrada. El 51 % de los tickets se han adquirido desde Madrid.