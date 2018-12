Peñalba: "Me importa mucho, poco y nada la manera en la que se ascienda; queremos ascender"

El medio cree que “fue una batalla que me puse a vencer en la que se especularon muchas situaciones, pero, al fin y al cabo, con la ayuda de mucha gente de la institución, pude salir adelante".

“Pasé unos seis o siete meses muy complicados, esa es la verdad: desde no saber qué tipo de lesión tenía hasta poder volver”, añadió. Recuerda que “uno trata de buscar darle la vuelta a la situación” por lo que “hacía todo lo que me decían al pie de la letra y no es que me pueda reprochar que dejé pasar algo por alto, pero no encontraba esa luz”. Pero “al fin y al cabo, la perseverancia, la fe y el continuar hizo que se encontrara una solución para ponerle un punto y final a una aventura que ahora cuento como anécdota y el día de mañana será recordada como un mal momento".

Tirando la vista atrás rememora que había momentos en los que “la realidad te da cachetazos y te hinca la rodilla”, pero “te tienes que levantar como fuera”. En la actualidad “tengo 34 años, no 21, y soy consciente de que ya estoy en una etapa final de mi carrera deportiva” y “un montón de veces me he planteado el por qué, pero la realidad es que hay que seguir luchando porque la vida es así en todos los aspectos”. Es de los que piensan que “lo más importante es la salud y a mí en estos meses me hicieron ver la vida de otra manera".

En esta etapa complicada de su carrera deportiva y vida personal “siempre tuve el apoyo de mi familia, mi esposa, mis dos hijos, mis amigos que están en los momentos complicados. Eso fue lo primero que se me vino a la mente, porque su apoyo es incondicional”. Aprovechó su presencia en la sala de prensa “porque me voy a tomar unos minutos para agradecer a la UD, al presidente, a los directivos y a todos los que trabajan en el club” porque “tuvimos que aflojar las dos partes para seguir este camino juntos. Estuvieron en un momento complicado porque yo creía que no era el de dejarme vencer y doblar la apuesta. Vine en una situación esperanzadora para dejar a Las Palmas en Primera División, pero el destino hizo que fuera diferente. También agradezco a los fisios, al médico y a la gente que trabaja con nosotros” ya que “el apoyo psicológico en el vestuario fue muy importante” y “sin ellos, ahora estaría hablando de otra cosa".

El tener unos minutos en el derbi canario ante el Tenerife fue para él "un orgullo” porque “todo estaba pautado para volver a jugar en enero”. Entiende que la decisión final “es del entrenador y él es el que nos ve a diario para ver qué le puede venir bien al equipo”, por lo que “haber podido jugar el 16 de diciembre es un logro muy importante”. A partir de ya “soy un jugador más y cuando me toque competir, competiré".

De la situación por la que está pasando el equipo amarillo dijo que “puedo decir un montón de cosas y, si las supiera, las diría encantado, pero no las sé”. Lo que le encantaría decir es que “el equipo va a ascender directamente”, pero “no lo puedo saber”. Si sincera al afirmar que en el grupo “estamos convencidos y trabajando duro para lograr el objetivo, sea cual sea. Me importa mucho, poco y nada la manera en la que se ascienda, porque lo que yo y todos los compañeros queremos es ascender. Si supiera cómo, no estaría acá, estaría en otro lado. El trabajo es fundamental, hay que seguir insistiendo porque no nos queda otra".