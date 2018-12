Polémica por un 'referéndum' sobre la monarquía en las universidades canarias

La libertad de expresión a través de una consulta en la que se registran votos se ha vuelto a poner en tela de juicio, esta vez en las universidades canarias. "¿Estás a favor de abolir la Monarquía como forma de Estado e instaurar una República?" es una de las preguntas de la consulta no vinculante que tiene previsto celebrarse en 26 universidades públicas españolas, algunas de las cuales ya han llevado a cabo la iniciativa.

Pese a no disponer de información sobre la forma en que se llevará a cabo esta iniciativa, que no cuenta con censo, el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular (PP), Alejandro Sánchez, se aventura a cuestionar la legalidad de la misma y afirma que si bien los estudiantes pueden expresar su opinión en debates o encuestas, la Universidad no sería leal al Estado si pusiera sus espacios a disposición de esta iniciativa.

"La Constitución lo dice muy claro, las universidades públicas no dejan de ser instituciones del Estado y para ser rector de la ULPGC o la ULL, ese rector ha prestado un juramento de lealtad a la Constitución y al rey. Por eso decimos que, en base a su cumplimiento, no se debe permitir que se hagan este tipo de consultas dentro de la universidad", manifiesta.

Sánchez afirma que la idea - que comenzó en la Universidad Autónoma de Madrid - parte de estudiantes relacionados con partidos de la extrema izquierda. Aunque no precisa a qué colectivos se refiere, cree que supondría "seguirles el juego" en la búsqueda de un "titular".

La Universidad, sin embargo, puede permitir este referéndum que según el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, parte de los estudiantes. Robaina cree que prohibir la consulta sería una equivocación, porque "no va más allá de que los estudiantes quieran expresar una opinión". Aboga, sostiene, por la libertad de expresión.

El presidente de Nuevas Generaciones del PP en Canarias dice mantenerse a la espera de lo que suceda para decidir las medidas de protesta a emprender. De momento, ha enviado una carta a los rectores que hasta la fecha no tiene respuesta.