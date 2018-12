El sueño de la razón produce monstruos/as

La Universidad de Málaga va a tener que revisar sus estatutos después de que el Consejo Consultivo haya censurado el texto por usar, o más bien abusar, el lenguaje inclusivo. Para que el Consejo Consultivo, de por sí un órgano muy políticamente correcto, censure un exceso de corrección a la Universidad, es fácil imaginar la redacción delirante bajo la espuma bienpensante de la corrección. Me ahorraré la menor ironía, que suele ser anatematizada por las practicantes de la ortografía de género, y bastará con citar algún ejemplo que estos días circula por las redes provocando el descojone nacional: “Son órganos unipersonales el/la Rector/a, los/as vicerrectores/as, el/la Secretario/a General, el/la gerente, los/las decanos/as de facultades y los/las directores/as de escuelas, los/las directores/as de departamentos y los/las directores/as de institutos universitarios…”. Insito, no es necesaria la ironía; el texto se basta por sí solo para dar bastante vergüencita. Valery decía que la sintaxis es una potencia del alma; y el alma de un texto como ese parece más torturada que Poltergeist.

Pruebe usted a aplicar esto para hacerse una idea, por ejemplo imagine que hay que reclamar precaución con las bicicletas en la ciudad: Estimado/estimada amigo/amiga, no sea reacio/reacia a denunciar si usted ve a los/las conductores/conductoras, incluso los/las copilotos/copilotas, sin prestar suficiente atención a los/las usuarios/usuarias malagueños/malagueñas de bicicletas… Da vergüencita, sí; pero sobre todo que ésta sea la redacción de una Universidad que antepone criterios caricaturescos de género a los académicos. Hay quien cree que esto es trabajar por la mujer; yo creo que es convertir una buena causa en una causa ridícula. Ni la Universidad ni las mujeres, que afortunadamente compiten sin cortapisas allí [yo tengo, por cierto, directora de Departamento, decana, y he tenido rectora…], necesitan algo así. Pero, en fin, doctores y doctoras tiene la Iglesia y nuestros/nuestras amigos/amigas podrán juzgar si ellos/ellas están de acuerdo. A mí, más que lenguaje inclusivo, me parece, definitivamente, lenguaje oclusivo… porque bloquea la razón. Y el sueño de la razón, como decían los ilustrados, produce monstruos. Quero decir, naturalmente, monstruos y monstruas.