Más de mil sorianos corren contra el miedo

Más de mil personas han corrido esta tarde por el centro de Soria como respuesta a una convocatoria espontánea en las redes sociales bajo el lema, “Queremos correr solas, libres y sin miedo”. Hombres y mujeres por igual se han sumado a esta iniciativa reconociendo que las féminas que entrenan tienen un riesgo. Uno de los participantes ha reconocido que “con las chicas con las que corro les digo que cuando van solas vayan por sitios visibles y con gente”.

La carrera también se ha convertido en una movilización de repulsa hacia el asesinato de la joven Laura Lueldo. Aunque Soria es una ciudad segura, casi todas las mujeres han sentido en algún momento cierta intimidación. Una de las mujeres que han participado en esta carrera ha explicado que “nunca me he sentido amenazada, pero vivimos unos tiempos un poco revueltos y las posibilidades se han multiplicado pero no van a amedrentarnos”.

Algunas de las mujeres que han corrido esta tarde sí han vivido alguna experiencia intimidatoria. “Me ha ocurrido algún incidente cuando he llegado a casa, también mis amigas y mi hermana y se veía como algo que la sociedad lo permitía”.