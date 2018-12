La asociación LGTBI Wado estudia denunciar a los autores de varios tuits homófobos

Ignacio de la Iglesia, presidente de la asociación LGTBI Wado Castilla-La Mancha ha informado a la SER que desde la asociación están estudiando con sus servicios jurídicos la forma de denunciar estos comentarios.

Frases como: "Que se vayan a otros sitio" "no necesitamos ver a nadie presumir orgullosamente en la calle de su orientación sexual, tanto si es hetero (lo normal), o si sufre alguna alteración mental" o "no hace falta que vengan con su degeneración, sus cuartos oscuros, su bugchasin". "Es repugnante y no los quiero en mi ciudad".

Todo después de que se hiciera público que Guadalajara capital será el lugar en el que en noviembre de 2019 se celebrará el encuentro estatal de asociaciones LGTBI.

Desde Guado Castilla-La Mancha también han querido dejar claro que el encuentro será en la capital alcarreña "le pese a quien le pese".