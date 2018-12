Albacete, contra la violencia machista

Cerca de 200 personas se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Albacete para condenar el asesinato de Laura Luelmo. El alcalde Albacete, Manuel Serrano, ha hablado como portavoz de todas las administraciones para defender el trabajo conjunto de ayuntamiento, diputación, junta y subdelegación del Gobierno para luchar contra esta lacra.

El acto, que ha terminado con un minuto de silencio, ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno, Francisco Tierraseca; el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero; además de representantes de todos los grupos políticos, cargos provinciales y de la Junta, y demás asociaciones.

Este miércoles por la noche, decenas de mujeres, corredoras, se han concentado en la punta del parque Abelardo Sánchez para protestar por este crimen, convocadas por el club The Women's Trail Just Do It, bajo el lema 'corro, soy libre, vivir sin miedo'. La convocatoria se hizo a través de redes sociales.