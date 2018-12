Gibraltar, excluido de un plan de la UE para paliar un Brexit sin acuerdo

El plan de la Comisión Europea con 14 medidas para proteger a los sectores que se verían más afectados por un Brexit sin acuerdo no se aplicaría en el territorio de Gibraltar, ya que el Estado miembro responsable de sus relaciones exteriores, el Reino Unido, no seguirá sujeto a las leyes europeas. Así lo asegura un comunicado emitido por Bruselas, que subraya que los tratados comunitarios no se aplicarán en el Reino Unido una vez deje de ser un Estado miembro.

"Como consecuencia, las medidas de contingencia no se aplicarán a Gibraltar", añade el texto, que contiene iniciativas para aliviar el impacto de un posible Brexit sin acuerdo en los sectores que se verían más afectados por este escenario, como las aduanas o el transporte aéreo.

La Comisión Europea ha publicado un paquete de 14 medidas para proteger a los sectores más afectados por un posible Brexit sin acuerdo, como las aduanas, los servicios financieros o el transporte aéreo, un plan que será "temporal, limitado en su alcance y unilateral". Las medidas planteadas no pueden, sin embargo, mitigar el impacto general de una falta de acuerdo sobre el Brexit, un escenario posible por el bloqueo en el proceso de ratificación británico, señaló Bruselas en un comunicado.

Son medidas, "limitadas a áreas específicas donde es absolutamente necesario proteger los intereses vitales de la UE y donde las medidas de preparación en sí mismas no son suficientes", aseguró la Comisión Europea.

El Gobierno gibraltareño ha insistido en la publicación de Avisos Técnicos en preparación para un Brexit sin acuerdo. El primer conjunto de directrices sobre pasaportes, el segundo sobre pasaportes de mascotas y el tercero sobre permisos de conducción y seguros de vehículos ya han sido emitidos. En breve se publicarán más.

“Los preparativos para un Brexit sin acuerdo no implican que este escenario vaya a producirse. Lo que quieren decir es que, se debe contar con un plan para el caso de que ocurra y por ello, no hay por qué entrar en pánico. Asegura el Ejecutivo de Picardo en un comunicado oficial de las últimas horas.

El documento en cuestión acaba afirmando que los ciudadanos y empresas deben ser conscientes de las implicaciones de salir de la UE sin un acuerdo, para poder mitigar los posibles efectos.

Para ello, el Gobierno del Peñón va a colaborar estrechamente con el Sector Privado y los sindicatos para coordinar posiciones en toda la comunidad, de modo que el Plan de Acción se encuentre dispuesto para su entrada en vigor en el caso de que el escenario de una retirada sin acuerdo se convierta en una realidad.