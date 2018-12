España respetará los acuerdos sobre Gibraltar aunque haya un Brexit "sin acuerdo"

El Gobierno de España mantendrá los memorandos sobre la relación futura con Gibraltar firmados a finales de noviembre con el Reino Unido, en ámbitos como la fiscalidad o el de los trabajadores españoles en el Peñón, aunque no haya acuerdo de la UE con Londres sobre el "brexit" antes de finales de marzo.

El secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, ha aclarado qué ocurriría con el convenio bilateral suscrito con Londres después de que la Comisión Europea expusiera ayer, miércoles, un plan de contingencia con 14 medidas para proteger a los sectores que se verían más afectados por un "brexit" sin acuerdo, lo que no se aplicaría al Peñón.

Los cuatro memorandos que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, firmó el 29 de noviembre regulan la relación con la colonia británica sobre los derechos de los ciudadanos y trabajadores transfronterizos, la cooperación policial y de seguridad, la protección del medioambiente y el control del comercio de tabaco y alcohol.

Mientras tanto, la posibilidad de que Gibraltar sea excluido de los acuerdos de salida del Reino Unido de la Comisión Europea, en caso de que no haya acuerdo y se ejecute un "Brexit duro", no ha sentado bien en Gibraltar, donde además, ha molestado que España vuelva a hablar de cosoberanía del peñón. Lionel Chipolina, portavoz del grupo Transfronterizo en Gibraltar, ha asegurado que aunque no puede "controlar las políticas de Estado" si ha admitido que hablar de esa posibilidad (cosoberanía) "no ayuda" a un clima de entendimiento.