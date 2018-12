Roger: "Si no damos el 200%, no ganamos en Don Benito"

Jordi Roger, técnico de la Real Balompédica Linense, ha comparecido este jueves como cada semana en rueda de prensa en la previa del duelo del sábado a las 18.00 horas ante el Don Benito en tierras extremeñas. El catalán no descartó a Sana N'Diaye que ha completado gran parte del entrenamiento de hoy con normalidad aunque es duda al igual que el canario Pablo Santana.

El preparador tiene claro que Carrasco no se quedará fuera de la convocatoria tras acumular cuatro amonestaciones de cara a un partido "trampa". "Venimos de hacer dos victorias ante rivales de entidad, vamos a Don Benito y es el gran error en el que podemos caer, están abajo pero por pequeños detalles, algo que te hace ganar o perder partidos".

Roger confía en que la plantilla no se vaya de vacaciones "antes de tiempo". "Hay que ser conscientes de la dificultad que tiene el partido", advierte el técnico que evita meter a los suyos en esa euforia por ver a la Balona cuarta en la tabla. "La gente da por hecho que vamos a ganar en Don Benito y somos la Balona, si no damos el 200% no vamos a ganar", aseguró.

Los blanquinegros tienen que jugar igual en el Vicente Sanz que ante el UCAM Murcia. Lo tiene claro su entrenador. "Sabemos lo que hay que hacer para ganar allí, ser nosotros mismos". Acerca del mercado de fichajes, Jordi Roger entiende que el club no realizará un desembolso por gusto. "La plantilla me está demostrando que es muy apta y si podemos incorporar algo que nos sume, lo intentaremos", concluyó.