Anquela: "Estoy totalmente convencido de que vamos a salir de esta"

El Real Oviedo no afrontará este sábado un partido más de Liga. Será significativo porque es el último del año antes del parón navideño, pero todavía gana mucha más relevancia si miramos al banquillo del Carlos Tartiere. Juan Antonio Anquela sabe que vive una situación límite y que, con toda seguridad, atraviesa el momento más delicado desde que llegó al club: "No me preocupa mi futuro. Me preocupa el Oviedo. Yo no dejaré de trabajar nunca. Todo es por no ganar, por otras cosas es difícil que nos puedan poner muchos peros".

Escucha la rueda de prensa completa de Anquela.

“Hay que estar tranquilo y rodearte de la gente que te quiere. Aquí en Oviedo la inmensa mayoría está con mi persona, ya no es con el entrenador, están con mi persona y eso para mí es importantísimo. Voy a pelear como he hecho toda mi vida, cada partido como si fuera el último. Nunca me he marcado una meta, yo sé cómo funciona este juego", aseguraba andaluz antes de afrontar el partido más decisivo como entrenador del equipo carbayón. “Sé de unos que no van a fallar nunca. Y son los q tengo que mirar. Otros, no lo sé”, así se refería al ambiente que espera encontrarse en el Carlos Tartiere contra el Málaga.

El jienense también fue preguntado por un supuesto ultimátum de la dirección deportiva en los últimos días, pero admitió que el contacto con los hombres de peso en la entidad suele ser regular: “Hablo todas las semanas con la gente del club, mantengo un diálogo constante. Me dicen que trabaje y que procure ganar”. Los números no mienten, pero las sensaciones dentro del terreno de juego son otras. El Oviedo es duodécimo y está a seis puntos del play off. Todo esto teniendo en cuenta la cantidad de lesionados que ha habido a lo largo del curso que también ha marcado la trayectoria de los azules. "Esta temporada tenemos muchos problemas, por los que otro entrenador estaría llorando todo el día y yo no me he quejado nada. Yo no tengo a Saúl Berjón, Joselu, Forlín…tampoco a Carlos hasta hace unos días….En cualquier equipo y con cualquier entrenador serían titulares. En las dos últimas jornadas se han afeado unos números que estaban dónde nos corresponde. Cuando estemos todos competiremos y cuando no pues nos tocará sufrir y tener la suerte necesaria”.

Aunque en el fútbol los merecimientos no sirvan de nada, Anquela tiene claro que deberían de tener más puntos en su casillero tal y como se desarrollaron determinados encuentros: “Aquí lo único que vale son los resultados. Hace dos semana era bueno y ahora soy malo. Es una locura, pero así está montado. El fútbol se ha convertido en eso que vemos por la televisión, que se sientan unos a un lado y otros al otro y empiezan a pelearse. Eso es lo que vende, y a seguir para adelante”.

Durante la semana se ha demostrado que el vestuario apoya al técnico y eso también se ha visto reflejado en el terreno de juego en las últimas jornadas. “El equipo jamás ha dado la sensación de muerto. Mis futbolistas podrán estar más o menos acertados, pero lo que es creer en lo que se está haciendo eso no tengo la más mínima duda”, comentaba el andaluz, orgulloso de sus jugadores.

La convocatoria que conoceremos este viernes estará de nuevo marcada por las bajas. El último en caer fue Ibrahima Baldé, con una rotura de fibras que le tendrá en el dique seco entre cuatro y seis semanas. “Una raya más para el tigre. Tenemos que tirar para adelante con la gente que tenemos. Estoy totalmente convencido de que vamos a salir de esta”, afirmó Anquela tras conocer el alcance de la lesión del senegalés.