Salva Gómez: "Pensé en dejar el fútbol por trabajo, pero apareció el Pedroñeras"

El ahora centrocampista del CD Pedroñeras, Salva Gómez, ha repasado su fichaje por el CD Pedroñeras en Radio Azul SER. El talentoso jugador había dejado el CP Villarrobledo por motivos laborales y el CD Pedroñeras le ha brindado la oportunidad de poder compaginar ambas facetas de su vida. El domingo podría tener sus primeros minutos ante la UD Almansa.

“Pensé en dejar el fútbol por el trabajo, no podía compaginarlo porque no llegaba a tiempo”, declaraciones de Salva Gómez a Radio Azul SER. El centrocampista piensa que “el CD Pedroñeras me ha facilitado el tema de entrenamientos, después de hablar con ellos y pensármelo varias semanas, acepté la oferta”.

Gómez, que jugó con el Socuéllamos en Segunda B, cambia ahora la Tercera por la Primera Preferente sin suponer un problema para él, “me va a venir perfecto para coger sensaciones después de la lesión, aunque ya me estaba encontrando bien las últimas semanas de mi etapa en Villarrobledo”.

En cuanto a la posición del conjunto ajero en la tabla Salva es optimista, “claro que ayuda que el equipo sea primero, vengo a poner todo de mí para que el equipo consiga el objetivo del ascenso”, ha concluido Salva Gómez.