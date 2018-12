Terrón quiere recuperar la Mirada Circular y el Bosque del Carbonífero

El nuevo director de la Fundación Ciudad de la Energía quiere recuperar la Mirada Circular o el Bosque del carbonífero. Son algunos de los proyectos originales que aún tienen sentido, según Arsenio Terrón. Todavía está aterrizando en la Ciuden, pero considera que además de impulsar la Fábrica de la luz, sería posible aprovechar parte de las instalaciones que inicialmente se pensaron para el Museo Nacional. En ese rediseño podría tener cabida la colección de helechos y plantas de origen prehistórico, aunque habría que incardinarla en una red nacional o regional. No obstante, está dispuesto a escuchar la propuesta de la Junta y del Ayuntamiento de Ponferrada para crear en ese recinto un museo de los caminos, una iniciativa que, a priori, tampoco desdeña

Sobre la Mirada Circular, considera que la idea de mostrar un paisaje tan variado unido a la cultura de una comarca es un acierto.

Terrón revisará el convenio urbanístico pendiente con el Ayuntamiento de Ponferrada. Sin conocer su contenido, advierte de su intención de cumplir todos los compromisos anteriores.

En cuanto a otros planes iniciales, también está interesado en buscar un uso para el edificio de la sede original de Ciuden, las antiguas oficinas de Endesa en Compostilla, aunque fuese compartida con otras instituciones.

Por lo demás, ha reiterado que buscará un aprovechamiento para la planta de captura de CO2, aunque sin las pretensiones iniciales de relacionarlo con la combustión de carbón. Con carácter general, cree que ha llegado el momento de mirar hacia el desarrollo de los pequeños recursos que tiene el Bierzo y apostar por la regeneración de los montes y la restauración minera, cuyas necesidades ya están catalogadas por la Ciuden. En cuanto a posibles interferencias políticas, Terrón no las ha percibido ni las espera, pero a la vez advierte de que si se dan presiones que no busquen un bien general para el Bierzo, no les prestará atención.