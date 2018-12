Kaxe "Cuando me llegó la oferta de la Deportiva no me lo pensé "

La Ponferradina ha presentado al delantero Kaxe, el jugador ha apuntado en su presentación que cuando me llegó la oferta de la Deportiva no me lo pensé. Para mí es una oportunidad de crecer como futbolista. Una pieza importante para su llegada ha sido la presencia de compañeros en el equipo como Pablo Trigueros y Óscar Sielva, de esto ha apuntado que Sielva me ha hablado maravillas del club y de sus aficionados y la ciudad.

Reconoció Kaxe que ya en verano la Deportiva intentó su fichaje en verano ya tuve la opción de venir. En ese momento decidí probar suerte en Bahréin. Allí viví una buena experiencia a nivel personal y no tanto a nivel deportivo.

Kaxe se recupera de una lesión de tobillo del que va evolucionando bien, en cuanto a su debut apunta que tengo muchas ganas de debutar, pero hay que ir paso a paso. Tuve un esguince en el tobillo, trabajaré duro para estar listo para el día 6.

El jugador vasco tuvo palabras de elogio con Yuri, es un privilegio tenerlo como compañero, para aprender de él todo lo que pueda. Es un honor jugar a su lado apostilló.