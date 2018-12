Santa Cruz de Tenerife se prepara para el concierto del año

Una cita única e irrepetible, así han catalogado muchos el concierto que The Jacksons darán mañana, día 21 de diciembre, en el recinto portuario de Santa Cruz, no solo por tratarse de la formación legendaria que catapultó a uno de los iconos de la música de todos los tiempos, Michael Jackson sino porque también, el concierto que realizarán sus hermanos viene a celebrar los 25 años que se cumplen en estas fechas de su histórico concierto en Santa Cruz, el más importante que se ha realizado en Canarias. El recital de The Jaksons, pretende ser un show que incluya todos los mega-hits producidos con su hermano, Michael Jackson, y junto al cual son una de las familias más reconocidas en la historia de la música. The Jacksons, que contará con la participación de sus miembros originales: Jermaine Jackson, Tito Jackson, Jackie Jackson y Marlon Jackson, hermanos del legendario artista fallecido hace nueve años y que en su larga trayectoria, iniciada hace exactamente 50 años, se denominaron Jackson Five, J5 y Jackson Brothers hasta llegar a su nombre actual.

Para esta cita, que presenta Radio Club Tenerife como medio oficial junto al Ayuntamiento de Santa Cruz, aún quedan localidades a la venta en la plataforma online, tomatickets.es o en la taquilla del recinto, que desde ayer permanece abierta hasta las 20.00 horas de hoy y que estará abierta durante todo el día de mañana. Se han habilitado seis zonas para el público y las entradas oscilarán entre los 38 y los 150 euros. Tanto las entradas como toda la información de este evento ya se encuentran disponibles en la web www.thejacksonstenerife.com.

Mientras los hermanos de Michael Jacksons viajan hacia las islas, las labores de producción no han parado para que esté todo preparado para mañana. Las puertas del recinto estarán abiertas desde las primeras horas de la tarde.