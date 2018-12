Vicente: "No estoy en mi mejor momento"

Vicente Gómez no volvió a ser el mismo tras su lesión. El canario ha reconocido que es cierta esa sensación de que no está en su mejor momento. El pelotero blanquiazul explicó que "No estoy al mismo nivel. El fútbol son picos de rendimiento. Sé que esto es así. No estoy en mi mejor momento. Pero todo irá llegando. Espero que ese pico llegue cuando haga más falta", confiesa.

Vicente asume que el Deportivo necesita su mejor versión, aunque no le preocupa que todavía no se haya conseguido. Desvela que Natxo le pide también que retrase su posición para ayudar en el inicio del juego.

Ahora el Deportivo se prepara para su último partido del año. La visita al Cádiz supondrá una prueba de fuego para calibrar la supuesta mejoría del equipo a domicilio. "Nos exigimos ganar fuera. Ante el Rayo ya nuestras sensaciones fueron mejores. Si seguimos mejorando llegarán las victorias", sostiene.

El rival acumula siete victorias en los últimos ocho partidos. Su racha de triunfos se rompió la semana pasada ante el Málaga. El Cádiz "es el equipo más en forma de los últimos meses

Lo que han hecho ellos es un aviso. "Va a ser un desafío importante y un reto bonito", afirma Vicente Gómez.

Gómez destaca del rival que "son gente muy veloz. Tienen muchas variantes. Le están metiendo cada vez más control. Van a ir a por nosotros y no van a dejar pasar una oportunidad". En ese sentido, el Dépor debe sacar su mejor versión para salir vivo del Carranza "En estos escenarios, es donde tiene que salir la mejor versión de nosotros", continúa.

Tras sus primeros meses en la ciudad de A Coruña , Vicente Gómez destaca que "el Dépor es un club familiar en el que todo el mundo rema en la misma dirección. Me llama la atención eso para bien. La ciudad es muy manejable". Por último, el canario advierte que la segunda vuelta será mucho más complicada que la primera y será mucho más duro sacar los partidos en Riazor. Por eso es cada vez más necesario que el equipo empiece a ganar también a domicilio."Es lo que nos espera", concluye.