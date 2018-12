Yo nunca he sentido miedo por ser hombre.

Quiero recordar de dónde viene el nombre de esta sección. "Yo nunca" es un juego en grupo que consiste en que una persona hace una afirmación que comienza por "Yo nunca..." y que en caso de que alguien lo haya hecho pues debe o levantar la mano, o tomar un trago, o, yo que sé, tomar un polvorón, que es la época. Es como una especie de confesión grupal. Así que ya saben, si sí les ha pasado griten "Yo sí", o levanten la mano, que alguien les verá.

Yo nunca he tenido que pensar la ropa que llevo por miedo a que me miren desvergonzadamente. Yo nunca he intentado no ser demasiado simpático o charlar demasiado con una chica porque puedo dar una impresión equivocada. Yo nunca he tenido que oír que me llamen "guarro" por llevar pantalones cortos, o por hacer topless en la playa. Yo nunca he dejado de ir a eventos o fiestas si no sé si puedo volver con alguien o en transporte. Yo nunca me he tenido que desviar de mi ruta más corta para ir por calles más concurridas. Yo nunca he tenido que ignorar por completo a mujeres que me chistan o llaman por la calle. Yo nunca he cambiado de acera al volver de noche por encontrarme una mujer de frente. Yo nunca he tenido que salir de noche con las llaves entre los nudillos por si me atacaban.

Pues de momento no he tenido que decir "Yo sí" para ninguna, qué curioso, ¿no? Seguiré, entonces.

Yo nunca he juzgado a una chica solo por su apariencia. Yo nunca he hecho sentir incómoda a una mujer por cómo la miraba. Yo nunca he tocado el culo a una mujer en un lugar concurrido, pongamos un pub. Yo nunca me he reído por comentarios o chistes machistas. Yo nunca he puesto fotos de mujeres desnudas por whatsapp así porque sí. Yo nunca me he desviado de mi ruta para seguir a una chica por la calle. Yo nunca he seguido insitiendo en hablar con una mujer tras dejarme claro que no quería seguir hablando. Yo nunca me he quedado callado o indiferente ante una situación de acoso sexual. Yo nunca he afeado un gesto o comportamiento machista a otro hombre. Yo nunca he sido cómplice del machismo con mi silencio.

Pues aquí sí, aquí sí que he dicho "yo sí" en algunas. Y solo puedo decir que quizás es el momento en que todos estos Yo nuncas, lo sean de verdad. Y uno último, y este lo tengo claro.

Yo nunca he sentido miedo por ser hombre.