El PSOE presentará su lista a las elecciones municipales de 2018 a finales del mes de febrero. Su candidata, Inés Rey, evita aclarar sus planes de futuro con La Marea Atlantica en caso de que se vuelva a dar la posibilidad de un bipartito en 2019, tras criticar duramente la gestión de Xulio Ferreiro durante este mandato.

Considera Rey que la ciudad es deficitaria en todos los ámbitos. No ha querido valorar, no obstante, la decisión del anterior equipo del PSOE de no entrar en el gobierno. Rey, que fue alumna del alcalde Xulio Ferreiro en la facultad de Derecho, le da ésta nota a su ex maestro.

El grupo municipal del PSOE ha realizado hoy un encuentro con los medios de comunicación para hacer balance del año con la portavoz municipal Yoya Neira y dos de sus concejales. El socialista Ton Pachón entrará en la corporación en el próximo pleno municipal.