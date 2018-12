Pacheta: "No toca hablar de mi renovación sino del partido ante el Almería"

El entrenador del Elche Club de Fútbol, Pacheta, no ha querido pronunciarse con relación a las declaraciones del presidente Diego García esta semana en las que aseguraba que "firmaremos la ampliación de su contrato en cuanto él quiera".

El técnico franjiverde ha dicho que "de mi asunto no voy a hablar absolutamente nada. Sabéis mi opinión del Elche y de la ciudad, pero ahora no es el momento de hablar de mi renovación. Solo quiero pensar en el partido del sábado ante el Almería. Yo estoy encantado, pero esta semana no toca. Cuando llegue el momento ya informaremos".

Pacheta comentado que "el Almería tiene mucha confianza en lo que hace y tiene cuatro jugadores arriba que corren mucho. Además, es el equipo de la Liga que más tiempo juega en el medio campo rival. Nos van a exigir mucho físicamente, pero estamos en condiciones de pararlos y de ganar el encuentro. Lo que sí intuyo es que será un partido bravo porque ellos son valientes y nosotros iremos a la pelea".

El entrenador del Elche solo tiene las bajas de Tekio y de Borja Martínez por lesión. El once inicial ante el conjunto almeriense podría ser el mismo que logró la primera victoria fuera de casa la pasada jornada ante el Rayo Majadahonda. El Elche-Almería se jugará el sábado 22 de diciembre a las 20.00 horas en el Martínez Valero.

Con relación al primer fichaje del mercado de invierno, Nacho Gil, el extremo cedido por el Valencia y que tendrá la ficha diligenciada para el primer partido de 2019 el 4 de enero en Tenerife, Pacheta explicó que "es un jugador que nos aportará desparpajo, tiene gol y es desequilibrante. La ventaja que tenemos con él es que lleva tres meses ejercitándose con nosotros. Por tanto, ya está listo para competir".