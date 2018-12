CCOO propone huelga indefinida en el servicio de limpieza y recogida de basura

Responsables del sindicato Comisiones Obreras en Jaén han denunciado este jueves las irregularidades que la empresa FCC consideran está incumpliendo según el pliego de condiciones del servicio de Limpieza y Recogida de Basura en Jaén capital. Además, el Comité de Empresa ha propuesto una huelga indefinida a partir del próximo 7 de enero en el servicio porque los trabajadores no aguantan no cobrar puntualmente cada mes o el fraccionamiento de las vacaciones al que hace desde hace un año les somete la empresa, que además ha provocado que no se incorporen trabajadores eventuales que antes cubrían estos periodos vacacionales o de mayor actividad, como el de la caída de hojas.

La propuesta de huelga indefinida ya la conoce el Ayuntamiento de Jaén y la estudiarán los protagonistas, trabajadores y empresa, el próximo 28 de diciembre en el SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía). Además, los trabajadores de este servicio añaden que si Jaén está sucio no es por culpa de los trabajadores, es porque falta personal, en concreto unos 35-40 trabajadores más de los que hay en la actualidad.

Desde el sindicato los trabajadores señalan que no aguantan más y que no van a seguir soportando que la empresa de forma unilateral siga realizando cambios de personal, cambios de horarios y pérdidas económicas. Además, también están molestos con que se hayan alargado los sectores de limpieza y recogida de basura en el nuevo pliego, asegurando que les cuesta terminarlos. Por último, tampoco ven con buenos ojos que FCC no quiera reunirse con el comité de empresa y no haga más que ponerle largas a esta cita.