El PSOE acusa a Silván de irresponsable y le pide que presente "ya" los presupuestos de 2019

A apenas diez días para que finalice el año, el PP no ha presentado todavía el borrador de los presupuestos para 2019, año electoral. Los socialistas recuerdan al alcalde que es su deber elaborar el proyecto presupuestario al margen de cuente con o no con los apoyos necesarios para sacarlos adelante. Acusan además a Silván de cometer una "grave irresponsabilidad" ya que, de prorrogarse las actuales cuentas, se lastraría la gestión del equipo de gobierno que salga de la cita con las urnas el próximo mayo. Además el portavoz José Antonio Díez inisiste en que, tras tres años de asfixia inversora por parte del PP y Ciudadanos, León no se puede permitir el lujo de seguir congelando las inversiones

El PSOE recuerda que este año han quedado pendientes más de 10 millones en inversiones lo que atribuye a la nefasta gestión del PP