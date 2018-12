Juana Cruz: "La Casa de la Juventud es una auténtica chapuza"

La concejala de Juventud, Juana Cruz, ha hecho públicos los cinco informes municipales que recogen una serie de deficiencias en la antigua Casa del Torreón que contravienen la apertura de este centro público, entre ellos de Bomberos sobre las medidas de prevención de incendios. Lo ha hecho tras las últimas declaraciones de la delegada del gobierno, Ana Cobo, al decir que el Ayuntamiento pide continuamente nuevas mejoras para subsanar y que todo sería más fácil si el consistorio colaborase. Cruz se pregunta cómo en ocho años, y diferentes concejales socialistas, ninguno ha advertido de las deficiencias que impiden la apertura de la Casa de la Juventud. “Falta señalización de evacuación, detectores de incendios, hay ventanas y puertas que no abren bien, quedan barandillas por instalar, hay humedades y no se han emitido varios informes y justificaciones tal y como la ley solicita en estos casos, es una auténtica chapuza”. Añade Cruz que “la delegada en funciones debería estar al tanto ya que incluso hay desperfectos que comprometen la salubridad del edificio”.

Cruz no entiende “como la Junta no pide responsabilidad a la empresa constructora y, en cambio, va a destinar un nuevo presupuesto de 22.000 euros para arreglarlo” que, por cierto, ya ha dado la licencia de obra para que empiecen cuanto antes. “¿Nos dicen a nosotros que no hacemos nada más que poner trabas, de verdad les van a echar la culpa a los servicios técnicos del ayuntamiento en vez de a los responsables de este proyecto tras ocho años?”.