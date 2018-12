Rifirrafe en Calp sobre el Pla Edificant

La concejala de Educación de Calp, Pilar Cabrera, rebate las palabras del Secretario Autonómico de Educación, Miquel Soler, y da su versión sobre cómo se ha gestionado y se está desarrollando el Pla Edificant en el municipio. Cabrera defiende la diligencia, eficacia y rapidez con la que han actuado desde el ayuntamiento en un proceso que considera una buena estrategia política, pero no la más adecuada para el desarrollo de proyectos de esta envergadura.

La edil señala que lo que ha hecho la Generalitat es trasladar a la administración local una responsabilidad que correspondería a la Conselleria. La concejala insiste que Calp es el más interesado en que estos proyectos salgan adelante y que los niños y niñas cuenten con unas instalaciones educativas adecuadas. Entre los proyectos que se incluyen en el Pla Edificant, destaca como prioritarios el CEE Gargasindi y el 2º Instituto. Sobre este último, explica Cabrera, en febrero la administración autonómica ya contaba con su petición, aunque no ha sido hasta este mes de diciembre, cuando la Conselleria ha remitido al ayuntamiento el Programa de Necesidades. Un programa, que para la sorpresa de la edil, solicita una parcela de 15.000 metros cuadrados para edificar el nuevo instituto, y olvida que el ayuntamiento dispone y ya cedió para este fin una parcela de más de 9.000 metros cuadrados.

Una petición que ralentizar la ejecución del 2º IES puesto que ahora el ayuntamiento tiene que buscar un suelo que no tiene para cumplir con las exigencias de la Conselleria. Y esta es una tarea nada fácil, insiste la concejala.

Por otra parte, el ayuntamiento, explica Cabrera, recibió el 20 marzo un Programa de Necesidades para el futuro Centro Gargasindi, pero este no era real, no aclaraba si era necesario o no derruir el actual CEE. Conllevó una nueva reunión para clarificar la situación. El segundo Programa de Necesidades llegó al ayuntamiento en octubre. Documento en el que se especifica que será necesario derruir la actual edificación, y la guardería municipal, ocupada por los alumnos de este centro, para levantar una nueva edificación.

Con todo, Pilar Cabrera, subraya que el ayuntamiento siempre ha dado respuesta a todas las demandas de la Conselleria, y lamenta las declaraciones del Secretario Autonómico con las que responsabiliza al Consistorio del retraso en la ejecución de estos proyectos, que iniste Cabrera, son importantes para el municipio.