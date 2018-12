As luvas de Juan Carlos, un indispensable para a afección

Novembro quere a Juan Carlos. O gardameta acumula xa catro destes recoñecementos escollidos pola afección ainda que: "Siempre hay sitio para meter más. Está muy bien recibir este tipo de premios, pero quiero que el mérito se lo lleve el equipo porque conseguimos los logros en conjunto".

Contento por ver como o conxunto amurallado comeza a convertir as sensacións en puntos e orgulloso dos seus compañeiros tras demostrar unha maior concentración sobre o terreo de xogo. "Al final, las acciones a balón parado es mucho de concentración y fue una pena que en los últimos minutos se nos escapasen los partidos. Es algo que no puede pasar".

Agora, a mirada posta no partido do día 22 fronte ó Sporting. Encontro que lle trae bos recordos, pois foi no encontro onde colgou o balón de portería a portería. "Algo anecdótico. Yo quiero ayudar siempre al equipo aunque me toca más parar los goles que meterlos", bromea.

Insiste o albivermello na necesidade de farse fortes en casa e de dar un paso cara a diante. O sporting virá con ganas de sumar tres puntos,chegan dunha boa racha tralos cambios no corpo técnico, pero o CD Lugo "va a ser un bloque. Somos un equipo y yo creo que es necesario seguir siendo sólidos".