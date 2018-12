El colectivo de quienes no entendemos de delitos engloba a numerosos jueces, dadas las revocaciones que sufren sus sentencias.

Por tanto, todas las personas que han sufrido un desmentido en una valoración criminal quedan descalificadas para valorar los delitos y penas contenidos en el escrito de acusación de la fiscalía Anticorrupción contra Cursach.

Eso sí, agradecemos al fiscal que emplee el término gráfico de “grupo criminal”, muy descriptivo y que conserva las iniciales GC del Grupo Cursach.

Al margen de consideraciones penales, el texto de la fiscalía es tan ilustrativo sobre el funcionamiento de Mallorca en los veinte últimos años que debería incorporarse a los programas educativos.

Alguien me recordará aquí que estoy dando valor documental a una versión de parte.

Sin embargo, no he encontrado todavía a una sola persona que me desmienta la compra de policías y funcionarios descrita por los fiscales.

Claro que no he hablado con los abogados de Cursach.

No solo eso, todavía he de encontrar al primer mallorquín que me diga que se sorprende de los hechos atribuidos a Cursach por la acusación.

Y este es el titular, que Cursach no sorprende a nadie.

Y los policías que se compró según el fiscal, tampoco.