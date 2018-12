Se retrasa el inicio de las obras del nuevo colector de EMAYA que debe evitar los vertidos de aguas fecales al mar. La previsión de Cort era que las máquinas empezasen a trabajar este mismo mes de diciembre pero, a día de hoy, ni tan solo se ha adjudicado el proyecto. Desde el equipo de gobierno municipal confían en poder hacerlo en enero y explican que el trámite burocrático es complejo.

La presidenta de EMAYA, Neus Truyol asegura que las obras quieren adjudicarse con todas las garantías y por eso se está retrasando todo el trámite. Quieren evitar, dice, que haya problemas posteriores y que las empresas que no salgan ganadoras puedan presentar recursos que retrasen aún más la puesta en marcha del proyecto.

Estamos hablando de un colector que va desde el centro de Palma hasta la depuradora del Coll d'en Rabassa en el Camí Fondo. Además también se construirá un nuevo tanque en la depurada para que recoja el agua que actualmente no se puede asumir. En cualquier caso, "son dos años de obras así que no sería hasta principios de 2021 cuando estuviera todo terminado".

Hasta septiembre se contabilizaron 52 vertidos de aguas fecales al mar, 13 de ellos en verano. Dice Truyol que tal y como están ahora mismo las infraestructuras es lo habitual. Cada vez que llueve con algo de fuerza, has vertido de aguas sucias.

Desde Cort pidieron por carta hace unos meses una nueva depuradora al Ministerio de Medio Ambiente. Según la presidenta de EMAYA "ya se está trabajando en el anteproyecto aunque si no hay ningún contratiempo estamos hablando de un período de 4 ó 5 años hasta que esté terminada". Dice que hasta que no vean la primera piedra no habrá certeza de que el proyecto saldrá adelante.