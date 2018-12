Bienvenidos a la 'Party Villancicos 2018'

Bienvenidos a la séptima edición de la 'Party Villancicos' de La Ventana de Baleares, nuestra fiesta anual donde demostramos que las canciones de navidad no tienen por qué ser aburridas ni azucaradas hasta provocar diabetes.

Esta es nuestra selección de este año:

1.-Campanas de Belén.-Lost Acapulco.

2.-Last Christmas.-Rubber Band

3.-Christmas Day.-Detroit Junior

4.-I wish you a Merry Christmas.-Big Dig Irwin

5.-Merry Twist-Mas.-The Marcels

6.-Jingle Bell Rock.-Rubber Band

7.-Santa bring my baby back (to me).-Meck & The X-Mas Pecks

8.-White Christmas.-Sharon Jones & The Dap Kings

9.-Jingle Bells.-Rubber Band

10.-Little Drummer Boy.-Reel Big Fish