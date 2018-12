Vicente Moreno: "El 2018 lo calificaría de espectacular"

El Real Mallorca cerrará el 2018 jugando en Son Moix, este viernes a las 21h, contra el colista, el Nástic de Tarragona.

Pese a la situación de los catalanes, que ocupan el farolillo rojo con 13 puntos, el entrenador de los baleares, Vicente Moreno, no quiere que su equipo y la afición se lleve una imagen equivocada de lo que será el encuentro: "No es un partido fácil. En la clasificación tiene que haber un primero y un último, y ahora le está tocando el Nástic. Me gustaría que saliese de esa situación. Me preocupa que los aficionados se crean que esto será fácil, porque cuando uno está para sobrevivir se agarra a todo" ha dicho el ex entrenador de los tarraconenses.

Mañana en Son Moix, Vicente Moreno cumplirá su segundo partido de sanción y no podrá sentarse en el banquillo, como ya ocurrió contra el Sporting de Gijón. "Espero que no se vuelva a repetir porque los técnicos debemos dar ejemplo. No tendré incidencia en el partido porque los jugadores saben lo que tienen que hacer".

El técnico valenciano ha hecho un balance del 2018 al que ha calificado de "espectacular porquese han cubierto todos los objetivos, pero ha sido un año de mucho sacrificio". Respecto al 2019, el entrenador pide salud. "Eso nos permitirá luchar por los objetivos, incluso a veces con eso no basta para que lleguen los resultados", concluye el entrenador del Real Mallorca.

Para el encuentro de mañana, el equipo no podrá contar con Salva Ruíz y Fran Russo, al igual que Antonio Raíllo quien el Comité de Competición desestimó el recurso del club para quitarle la quinta tarjeta amarilla que vio en el Molinón.