Herrero: "La supervivencia del club está por encima de todos. Es triste, pero si deben salir jugadores..."

El Real Murcia afrontará este sábado un partido clave en Melilla. No sólo por su incidencia clasificatoria, sino también porque pueda tratarse del último con la camiseta grana para algún futbolista. La llegada del mercado invernal, con la situación económica del club, hace prever muchos movimientos y el técnico, Manolo Herrero, es consciente de ello. El entrenador era realista y afirmaba que "aunque sea doloroso, el club y su supervivencia están por encima de todos nosotros. Si algún jugador debe salir porque no se pueda mantener su nómina y el futbolista quiere irse, por mí no habrá ningún problema".

Herrero reconocía sin tapujos que "en verano nos engañaron a todos", y del Consejo actual afirmó que "tenemos plena confianza en ellos. Estoy convencido de que van a pagar, si no antes del partido de Melilla en los días siguientes. Van de cara y esa la única fórmula para que el Real Murcia salga adelante. Será un mes complicado, en el que pueden pasar muchas cosas".