"Remember Queen" cuelga en Palencia el cartel de no hay entradas

El Teatro Ortega ha colgado el cartel de no hay entradas en el espectáculo ‘Remember Queen’ previsto para el próximo jueves 27 de diciembre a las 20:30 horas.

Ante la demanda de público, los responsables del Teatro Ortega han decidido traer de nuevo a Palencia el próximo 11 de enero el homenaje más fiel a Queen hecho en Europa, un espectáculo visto por más de 500.000 personas y de gran éxito en pasadas temporadas.

El show ‘Remember Queen’ programado para el 11 de enero comenzará a las 21:00 horas, y las entradas ya están puestas a la venta. ‘Remember Queen’ es un espectáculo con una renovada puesta en escena, cuidado vestuario y los mejores artistas del mundo especialistas en emular el trabajo de la Banda Británica, ofreciendo un especial homenaje a la figura de Freddie Mercury y a su legado musical.

Todos los éxitos de Queen como “We are the Champions” o “Bohemian Rapsody” en un espectáculo de éxito internacional y protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, Piero Venery, que desde Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.