La Banda de Municipal de Música de Palencia ofrece su tradicional concierto de Navidad

La Banda Municipal de Música ofrecerá el viernes, 21 de diciembre, en el Teatro Principal de Palencia su tradicional concierto de Navidad. Los componentes de la formación palentina, distinguida con la Medalla de Oro de la Ciudad y dirigida por Miguel Ángel Cantera, celebrarán las fiestas interpretando un variado programa que incluye composiciones de Anderson o Walters, entre otros autores. Durante la primera parte, los espectadores tendrán la oportunidad de escuchar ‘First Suite in EB’, del compositor británico Gustav Holst; y ‘Bands Around the World’, de Paul Yoder y Harold Walters.

Ya durante la segunda parte, llegará el turno para temas como ‘Fiesta de las Trompetas’, del norteamericano Leroy Anderson; ‘Happy Mallets’, de H. Evers; y ‘Christmix’, de la compositora holandesa Suzanne Welters. Asimismo, los villancicos ‘Suite comercial navideña’, de José Bernardo Álvarez; y ‘Al niño Jesús’ (de la tradición popular palentina-anónimo) pondrán el broche de oro a la actuación de la Banda.

Las entradas para acudir al concierto, que comenzará a partir de las 20:30 horas –a un precio único de cuatro euros- se pueden adquirir el viernes en las taquillas del Principal de 10:00 a 14:00 horas y, por la tarde, a partir de las 18:00 horas.