Aranzadi decepcionado con la negociación de los Presupuestos de 2019

Preocupación y decepción frente a lo que Aranzadi denomina "propuesta poco transformadora" del Equipo de gobierno en los Presupuestos para 2019. No han respetado ninguno de los ejes que ellos demandaban. “No tanto como condiciones si no como gestos de buena voluntad le pedíamos a Asirón dos cosas”, asegura Armando Cuenca.

“Con la ciudad 30 EH Bildu fundamentalmente, pero también Geroa Bai, han tirado por la borda la posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Han apostado por mantener la velocidad a 50”, afirma Cuenca.

En este asunto señalan especialmente el comportamiento del alcalde, Joseba Asirón. Cuenca asegura que: “ha tenido un gesto que nosotros consideramos feo con los colectivos sociales. No se les contestó a ninguna alegación hasta justo el día antes del pleno, no llegamos a entender por qué se les trata así. Además, no se aceptó ninguna enmienda, hubo cero gesto de diálogo”.

El otro eje principal: que el Equipo de gobierno se mantuviera en el acuerdo en el que estaban en el inicio de la normativa de apartamentos turísticos. “Unzu en ese escenario no existía. Meses más tarde Geroa Bai salta por la derecha de ese acuerdo y decide apoyar esa implantación de Uzu con la mirada atenta de Joseba Asirón que no ha tenido ningún problema en ver como Geroa Bai y UPN, en la comisión de ayer, intentaron pactar sacar adelante Unzu”.

Toque de atención también a las Inversiones Financieramente Sostenibles, por las que Aranzadi fue expulsado del equipo de gobierno. Aseguran que las obras aún no han comenzado, tal y como se comprometieron.