'Esto es un cambio de llaves de la fosa séptica donde guardan su negligente gestión'

El pleno de investidura del nuevo alcalde de Salamanca, Carlos Carbayo, ha estado marcado por el sonido de fondo de los policías locales de la ciudad que, de nuevo, han mostrado su enfado por la falta de mejoras salariales y laborales respecto a otras policías de Castilla y León.

Durante toda la sesión, en el exterior del Ayuntamiento, decenas de policías han realizado su ruidosa reivindicación. Tras la investidura de Carbayo, ha llegado el momento de que los portavoces de los grupos de la oposición tomaran la palabra.

En primer lugar ha hablado Virginia Carrera (Ganemos), quien ha criticado el impulso personal de Mañueco de marcharse de Salamanca para seguir su carrera política 'sin solucionar los casos de El Corte Inglés, de Eulen y el caso Corona Sol'. También ha enfatizado en el 'despilfarro de dinero que ha llevado a cabo en La Aldehuela y en el proyecto de Los Bandos. Según Carrera, Mañueco 'ha externalizado los servicios del Consistorio charro'. Para Ganemos, la ciudad necesita un cambio, el que representa Ganemos Salamanca'.

Después ha tomado la palabra el portavoz de Ciudadanos, Alejandro González. El edil de la formación naranja ha reivindicado también que 'Salamanca necesita un cambio'. 'Mañueco fue alcalde gracias al pacto con Ciudadanos, y fue beneficioso para la ciudad, ha recordado el concejal.

Además, ha vuelto a tener palabras para el exalcalde charro: ‘Salamanca no le importaba, primaban sus intereses personales. 'No tenía sentido participar ahora en un cambio de sillones’. Y sobre el no diálogo de Ciudadanos con otras fuerzas políticas para cambiar de signo político al alcalde de la capital, González ha vuelto a incidir en que ‘ni apoyaremos la investidura de un heredero de Mañueco, ni podemizaremos la economía como solución’.

Y el último en tomar la palabra ha sido el portavoz del PSOE, José Luis Mateos. El socialista ha sido contundente sobre el cambio de Carbayo por Mañueco: ‘Es un cambio de llaves de la fosa séptica donde guardan su nefasta gestión y los no compromisos con Salamanca’.

Mateos ha tirado de contexto político nacional para decirle a Carbayo que ‘usted no es un alcalde okupa, tal y como dicen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez’. No obstante, el socialista también ha asegurado que Carbayo es una ‘sombra gris, oscura y apática de Mañueco. Estaremos vigilantes para que no usen la alcaldía como propaganda de cara a las elecciones’.

‘Usted aún no ha sido capaz de llamar al líder de la oposición en estos ocho días, y esto marca el estilo de lo que será su gestión’, ha denunciado también Mateos. También ha enfatizado en que ‘su actitud de estos días ha roto los puentes que había entre el PSOE y el equipo de Gobierno de Salamanca’, ha cerrado la intervención el socialista.

Por último, Carbayo ha tomado la palabra para recordar a Tina Martín y a Pepita Mena. El popular ha contestado a la portavoz de Ganemos, a quien ha recordado que 'sus denuncias han sido arrojadas a la basura, lugar que se merecen'. Y al portavoz del PSOE, Carbayo le ha recordado que ‘a usted no le gusta ningún candidato, y encima hoy se ha creído que estaba en el Congreso de los Diputados’.

A partir de ahí, el popular ha establecido sus líneas maestras de gobierno: el empleo, los jóvenes, los mayores, la lucha contra la violencia machista, la accesibilidad e infraestructuras, el carril bici de Salamanca, patrimonio, turismo, el medio ambiente, el río Tormes, las infraestructuras deportivas, los empleados públicos, la defensa de la Semana Santa, y la lucha contra el secesionismo.

Ha cerrado el discurso recordando a su padre político, Alfonso Fernández Mañueco.