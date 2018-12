El Ayuntamiento de Úbeda prorrogará el contrato de la zona azul y no creará la tarjeta de residentes

El Ayuntamiento de Úbeda va a renovar durante seis años y medio el contrato con la empresa que gestiona la zona azul, Aussa, que, dice el equipo de Gobierno, ha mejorado las condiciones iniciales. Aseguran que se han planteado sacar a concurso la gestión de la zona azul pero el resto de empresas, apunta el concejal Jerónimo Garcia, tenían unos precios muy superiores a esta.

Parquímetro de la zona azul / Cadena SER

Entre las mejoras está la instalación de un cargador eléctrico o la implantación del pago por móvil de forma gratuita. No se va a implantar la tarjeta de residentes porque, dicen, que esto es propio de las ciudades grandes y que, además, estas tarjetas supondrían un sobrecoste sin poder garantizar el aparcamiento. La ciudad es muy pequeña y no hay espacio suficiente, insiste Jerónimo Garcia

El Partido Andalucista reclamaba que saque a concurso la gestión de la zona azul y que no se le prorrogue a la actual empresa si no mejora sustancialmente las opciones que contempla hoy por hoy. Francisco Mendieta ha tenido que ausentarse antes de la votación pero ha dicho que va a votar en contra en el pleno.

El Partido Popular ha votado en contra en esta comisión previa al pleno porque no se han admitido sus propuestas ni revisado el canon que la empresa pagaba al Ayuntamiento. De hecho, señalan, como no se ha actuado a tiempo, ya no se pueden introducir modificaciones en las condiciones por riesgo a que la empresa denuncie, ha dicho el secretario general de los populares, Miguel Ángel Higuera, que ha lamentado que no se haya implantado la tarjeta de residente.

El primer contrato se firmó en mayo de 2009 por un período de ocho años, más otros ocho prorrogables. Fue en mayo de 2017 cuando la empresa remitió dos escritos al Ayuntamiento solicitando la ampliación del servicio. Desde entonces se le ha prorrogado tácitamente. El concejal no adscrito, Diego de la Cruz Martínez, cree que el pago en la aplicación puede ser un problema para un sector de la población y cree que un punto de recarga para coches eléctricos es escaso. De la Cruz Martínez se ha abstenido, aunque cree que la zona azul es necesaria y el espacio para aparcar en Úbeda.