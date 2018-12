Rio Ave contra los cuatro grandes de Portugal: mejores sensaciones que resultados

El Rio Ave de Miguel Cardoso fue el equipo revelación de la pasada temporada en Portugal. Su fútbol vistoso, alegre, ofensivo, aguardiolado, le llevó a ser uno de los equipo más piropeados del país vecino. Cardoso, estudioso del fútbol, quiso también afrontar la desigual batalla contra los grandes asumiendo riesgos, sobre todo fuera de casa. Le quiso jugar de tú a tú a los cuatro grandes, lo hizo, pero los resultados no fueron todo lo bueno que esperaba. Es cierto que es una batalla desigual la que afrontó. Tuve la oportunidad de ver sus dos visitas al Dragao en Taça da Liga y en Liga NOS. En ambos partidos el Rio Ave jugó muy abierto, muy valiente, a veces un poco suicida, llevó la iniciativa en buena parte de los choques, pero no fue capaz de frenar el aluvión ofensivo del Porto en su mejor momento físico de la pasada campaña. En la Taça perdió 3-0 y en Liga perdió 5-0. Haciendo un balance de los partidos contra los cuatro grandes de la Liga Nos y sus visitas, Miguel Cardoso no tuvo demasiada suerte en el resultado final. Cinco salidas entre Liga y Taça da Liga en las que el equipo de Vila do Conde no pudo sumar punto alguno: 2 visitas al Dragao (3-0 y 5-0) con el Porto; una visita al Benfica en Liga y 5-0 en A Luz; una visita al Alvalade y derrota 2-0 contra el Sporting y una visita a Braga y derrota por 1-0. El resumen es de cinco salidas y cinco derrotas, con un balance goleador de 2 goles a favor y 17 en contra.

La cosa a Miguel Cardoso le fue mejor como local; sobre todo con el Benfica al que fue capaz de ganar en la Allianz Cup (3-2) y logró un empate en Liga en las primeras jornadas (1-1). Contra el Porto perdía el Rio Ave por la mínima (1-2), y contra el Sporting de Portugal también caía derrotado 0-1. Al Sporting de Braga si fue capaz de batirlo después de un extraordinario partido en el que solamente la falta de acierto evitó una goleada de escándalo. El Rio Ave ganaba 1-0.

Vamos a ver que tal le va a Miguel Cardoso en su visita al campeón de Liga. Por ahora no le ha ido mal la cosa en su visita ante un equipo europeo como el Villarreal. Fue capaz de ganar 2-3 aunque el partido con 0-3 iba camino de otra goleada de escándalo. Las sensaciones del Rio Ave fueron mejores que los resultados. Aunque ahora será otra guerra y, como él ha dicho en reiteradas ocasiones, ha aprendido mucho de partidos como el del Alvalade cuando decidió jugar con 5 atrás o el segundo del Dragao, el de Liga, en el que le penalizaron los excesivos riesgos defensivos.